Es Coahuila de los 5 de estados más competitivos del país, según el IMCO

Se coloca Coahuila en el cuarto lugar nacional en competitividad y desarrollo

De acuerdo al Índice de Competitividad Estatal 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Coahuila se coloca en el cuarto lugar nacional y un nivel de competitividad Alto.

Con este resultado, Coahuila se coloca nuevamente entre las entidades que ocupan las primeras posiciones del país en competitividad, de acuerdo con una medición que evalúa las condiciones de las 32 entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión.

El Índice de Competitividad Estatal analiza 53 indicadores agrupados en seis subíndices, relacionados con las condiciones estructurales que inciden en el desarrollo de las entidades. El IMCO señala que estos resultados buscan ofrecer información útil para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Entre los elementos que el IMCO ha identificado como fortalezas de Coahuila destacan su vocación exportadora, la complejidad de su estructura productiva, las condiciones de su mercado laboral y diversos indicadores de seguridad.

En particular, el análisis difundido con motivo de la edición 2026 señala que Coahuila se mantiene en el segundo lugar nacional en exportaciones como porcentaje del PIB, con 100.3 por ciento, además de registrar bajas tasas de homicidio y robo de vehículo.

El resultado coloca a Coahuila por encima de entidades como Baja California Sur y Jalisco, y únicamente por debajo de Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León, de acuerdo con la tabla de resultados mostrada para 2026.

El avance refleja el resultado del trabajo coordinado para fortalecer las condiciones que permitan seguir generando empleo, atraer inversiones y consolidar las capacidades productivas de Coahuila, manteniendo una estrategia enfocada en seguridad, desarrollo económico, infraestructura y generación de oportunidades para las familias. (El Heraldo de Saltillo)