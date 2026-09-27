En la Ruta Recreativa saltillenses se activan físicamente y conviven

Como es una tradición desde hace más de 16 años, miles de personas acudieron a la Ruta Recreativa de este domingo para activarse físicamente, convivir y aprovechar las diferentes actividades que se ofrecieron por parte del Gobierno Municipal de Saltillo.

Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, diversas dependencias de la administración municipal ofrecen actividades de interés que son disfrutadas por quienes acuden a la Ruta Recreativa.

En esta ocasión, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Policía Ambiental, realizó actividades de proximidad social para fortalecer los lazos de colaboración con la población.

La Dirección de Salud Pública Municipal ofreció en su módulo servicios gratuitos de consulta médica general, detección de diabetes e hipertensión, además de vacunación antirrábica y desparasitación para las mascotas.

A lo largo de este paseo dominical se observó a personas caminando, trotando o corriendo; hubo quienes pasearon en bicicleta, patines o patineta, en compañía de su familia o de su mascota.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a las y los saltillenses a que acudan todos los domingos a la Ruta Recreativa, sobre el bulevar Venustiano Carranza, entre las calles de Baja California y Canadá, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. (El Heraldo de Saltillo)