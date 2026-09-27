Rehabilita Javier Díaz vialidades en Zona Centro y Lomas de Lourdes

Gobierno Municipal atiende pavimento dañado en distintos sectores de Saltillo

A fin de mejorar las condiciones de movilidad y fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas, el alcalde Javier Díaz González mantiene una intensa jornada de rehabilitación de vialidades en diferentes sectores de Saltillo.

Cuadrillas de “Aquí Andamos” rehabilitaron diversos tramos de pavimento dañado sobre la calle Guadalupe Victoria, entre las calles Ignacio Allende y Guillermo Purcell, en el Centro Histórico.

De manera paralela, personal de Infraestructura y Obra Pública lleva a cabo trabajos de rehabilitación de diferentes puntos del pavimento deteriorado sobre las calles Paseo de los Lobos y Paseo de las Palomas, en la colonia Lomas de Lourdes, con el propósito de mejorar el traslado diario de las familias que utilizan estas vialidades.

El alcalde Javier Díaz destacó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender las necesidades de la población y mejorar la funcionalidad de calles y avenidas de la capital de Coahuila.

Asimismo, señaló que la rehabilitación de pavimento se mantiene en colonias como Morelos, La Aurora, Emiliano Zapata, La Estrella, Satélite Norte y Hacienda Narro, entre muchas otras, donde las cuadrillas municipales intervienen diferentes tramos de vialidades que presentan algún tipo de desgaste. (El Heraldo de Saltillo)