Se acerca el Teletón 2026; llaman a sumarse a la causa desde Saltillo

El CRIT Coahuila realizó este domingo el Corretón en la Ruta Recreativa de Saltillo, como parte de las actividades previas al Teletón 2026, que se celebrará el próximo 10 de octubre

A menos de dos semanas de la celebración del Teletón 2026, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Coahuila continúa con las actividades para convocar a la sociedad a sumarse a esta causa, entre ellas el Corretón realizado este domingo en la Ruta Recreativa de Saltillo, donde familias, niños y jóvenes participaron en recorridos de uno y cinco kilómetros.

El director del CRIT Coahuila, Herminio Rodríguez Torres, destacó que esta actividad tuvo como propósito dar visibilidad a las niñas y niños que forman parte de la institución y recordar a la sociedad la cercanía del evento nacional.

Rodríguez Torres recordó que el Teletón se realizará el próximo 10 de octubre, fecha en la que Fundación Teletón hará un llamado a la sociedad mexicana para colaborar con la rehabilitación de niñas y niños. «Estamos hablando en toda Fundación Teletón de más de 30 mil niños, en CRIT Coahuila más de mil niños, que es su día de fiesta, es su día de alegría, es su día de esperanza», manifestó.

Explicó que el Corretón forma parte de una serie de actividades previas al Teletón. Hace dos semanas se realizó el Himnotón en la Alameda Zaragoza, con una participación aproximada de 400 a 500 personas, mientras que la próxima semana se llevará a cabo un torneo de pádel en el Smash, acciones con las que se busca mantener presente la causa y acercar a la sociedad al trabajo que realiza la institución.

Para el 10 de octubre, el CRIT Coahuila abrirá sus puertas desde las 11 de la mañana para recibir donativos y mostrar a la sociedad parte de las actividades que desarrollan los menores en los Talleres Teletón, tanto en disciplinas deportivas como artísticas. Además, más de 30 niñas y niños que concluyeron satisfactoriamente sus procesos de rehabilitación tendrán una celebración especial por su graduación, como muestra de los resultados que pueden alcanzarse con el apoyo de la sociedad.

Rodríguez Torres invitó a los coahuilenses a participar en el Teletón, al destacar que cada aportación representa un respaldo para que las familias puedan continuar con sus procesos de rehabilitación. «No importa el monto del donativo, la acción en sí ya es muy grande», afirmó, al señalar que la meta para este año en el CRIT Coahuila es superar lo recaudado anteriormente y alcanzar 3 millones 701 mil pesos. (OMAR SOTO)