Descarta Morena negociar con PT estado por estado

Ciudad de México.- La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó que las negociaciones con el Partido del Trabajo (PT) para mantener la alianza electoral rumbo a 2027 estén concentradas en Baja California Sur o en alguna otra entidad, pese a las inconformidades de sus aliados por la selección de candidaturas.

Entrevistada en el Zócalo capitalino, previo al cierre de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por su Segundo Informe de Gobierno, la dirigente sostuvo que apenas se reinstaló una mesa de trabajo con el PT para atender las diferencias surgidas en el proceso interno.

«No tenemos una discusión sobre un estado en particular, he escuchado y he leído, no es así», afirmó.

Montiel evitó pronunciarse sobre la advertencia del coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, quien sostuvo que su partido podría hacer perder a Morena entre siete y 12 gubernaturas si ambas fuerzas políticas compiten por separado.

«Yo estoy convencida que en general la Cuarta Transformación en el 2027 vamos a lograr un triunfo importante con el apoyo del pueblo», respondió.

La dirigente pidió paciencia ante las diferencias con sus aliados, y aseguró que mantiene abiertas las conversaciones tanto con el PT como con el Partido Verde Ecologista de México.

«Y en estas cosas hay que tener paciencia. Vamos iniciando, vamos trabajando y estamos muy contentos porque podemos mantener el diálogo con los aliados con los que siempre hemos caminado», expresó.

El PT se inconformó por los procedimientos utilizados para seleccionar a los coordinadores estatales de la Cuarta Transformación, al cuestionar la metodología de las encuestas y reclamar que no se realizaron los ejercicios espejo solicitados por su dirigencia.

En Baja California Sur, una de las entidades pendientes de definición, las diferencias involucran las aspiraciones de la morenista Milena Quiroga y del petista Christian Agúndez, Alcalde de Los Cabos.

El pasado jueves, las dirigencias de Morena y el PT acordaron instalar una mesa técnica para revisar el procedimiento de selección, después de que los petistas se retiraron de las definiciones estatales.

«Platicamos con el Partido del Trabajo, como lo publicamos, instalamos una mesa de trabajo nuevamente y eso es en lo que vamos», indicó Montiel.

La dirigente también rechazó que las inconformidades por los resultados de las encuestas hayan provocado divisiones dentro de Morena y reiteró su compromiso de hacer públicos los estudios utilizados en las designaciones.

«Nosotros estamos unidos en Morena. La transparencia de las encuestas, ya dijimos que las vamos a presentar», sostuvo.

Sin rompimiento

Por separado, el diputado Arturo Ávila aseguró que las diferencias por las candidaturas no implican el rompimiento de la coalición electoral ni de los acuerdos legislativos que mantienen los tres partidos.

«Habrá alianza por supuesto habrá que entender muy bien que muchas veces nuestros partidos aliados tienen intereses en ciertos estados», expresó.

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados sostuvo que las aspiraciones particulares de sus aliados no deben confundirse con los acuerdos que mantienen en el Congreso.

«Pero eso no significa que no continúe la alianza legislativa, que no continúe la alianza en el proyecto de nación que estamos construyendo todas y todos», manifestó. (AGENCIA REFORMA)