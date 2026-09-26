Morena es un narcopartido y pudre todo lo que toca: Emilio Álvarez

El representante nacional de Somos ante el INE sostuvo que Morena mantiene un vínculo con grupos criminales y acusó al partido de utilizar recursos públicos, instituciones y programas sociales con fines electorales. Llamó a construir una estrategia de defensa de la democracia rumbo a 2027.

Emilio Álvarez Icaza, representante nacional de Somos ante el Instituto Nacional Electoral (INE), acusó a Morena de mantener un «narcopacto» con grupos criminales y afirmó que el partido representa, desde su perspectiva, una amenaza para la democracia y las instituciones de México

Durante su visita a Saltillo, Álvarez Icaza sostuvo que uno de los principales objetivos de Somos de cara al proceso electoral del 2027 será «romper ese narcopacto que tiene Morena con el narco y con los criminales», al considerar que este vínculo constituye, según su señalamiento, uno de los principales riesgos para México.

«Morena es como el Rey Midas de la corrupción. Todo lo que toca pudre», expresó este sábado en rueda de prensa al agregar que su organización buscará evitar que Morena llegue a gobernar Coahuila.

El político afirmó que Morena tiene «en la corrupción su ideología, en la mentira su doctrina y en el pacto con el crimen su estrategia», como parte de una crítica más amplia al gobierno y al partido oficialista.

Somos prepara estructura rumbo a 2027

Informó que Somos ya cuenta con 16 comités municipales en Coahuila y que trabaja para ampliar su presencia en el resto de la entidad, al tiempo que señaló que Somos no establecerá alianzas formales para la elección del 2027, aunque planteó la posibilidad de impulsar estrategias comunes para la defensa del voto.

Añadió que la organización buscará construir una «gran coalición democrática» rumbo a 2030 y explicó que entre sus reglas internas se contempla que quienes dirijan los comités nacionales, estatales y municipales no sean candidatos, además de recurrir a elecciones primarias cuando no existan acuerdos para candidaturas únicas.

Finalmente, indicó que una tercera parte de las candidaturas de Somos estará destinada a personas de 35 años o menos y que los primeros lugares de las listas plurinominales estarán reservados para representantes de distintas causas sociales, como madres buscadoras, médicos, ambientalistas y pequeños empresarios afectados por la extorsión. (OMAR SOTO)