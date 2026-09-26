Clausura Municipio palapa en colonia Australia por falta de documentación

Encabeza Comisaría de Seguridad un operativo en bares, cantinas y palapas

Como parte del Operativo Bares, Cantinas y Palapas, fue clausurada una palapa sin nombre visible, ubicada en la calle Francisco Narro, en la colonia Australia.

La clausura se realizó por irregularidades e incumplimiento de documentación, luego de que el lugar ya había sido notificado previamente para iniciar su proceso de regularización, sin dar cumplimiento.

El operativo del Gobierno Municipal de Saltillo fue encabezado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de las direcciones de Protección Civil y de Desarrollo Urbano.

Se colocaron sellos de clausura por parte de Desarrollo Urbano y Protección Civil por diversos incumplimientos.

En el operativo participaron la Policía Municipal de Saltillo, Grupo de Reacción Sureste y la Dirección de Alcoholes.

Los operativos buscan generar garantías para la población usuaria de estos espacios, los cuales, entre otras obligaciones, deben cumplir con equipamiento de seguridad, señalizaciones, permisos, además de respetar horarios, aforos y límites en volumen de música, entre otras. (El Heraldo de Saltillo)