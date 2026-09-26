Torreón fortalece el mantenimiento vial con nuevas máquinas pavimentadoras

MARS informa sobre los trabajos de bacheo que iniciarán en la ciudad

Torreón.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó esta mañana sobre los operativos de seguridad vial que se llevarán a cabo para apoyar en las labores de bacheo que se ejecutarán con las dos nuevas máquinas micropavimentadoras que adquirió el Municipio.

El presidente municipal señaló que se requerirá el apoyo de Tránsito y Vialidad para el retiro de vehículos en tanto se realizan las acciones. Dijo que, si bien el proceso con estas nuevas máquinas es muy rápido, es importante que las calles intervenidas estén libres para la aplicación de la mezcla.

El edil destacó que el personal del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) fue capacitado y realizaron pruebas del manejo de las máquinas, por la tecnología con la que cuentan. “Son muy rápidas, pero se ha instruido a las brigadas para que conozcan bien el funcionamiento de cómo llevar la mezcla exacta para el tipo de pavimento y temperaturas de Torreón, por ejemplo”, explicó.

Las micropavimentadoras permitirán fortalecer los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en colonias, ejidos y vialidades prioritarias. Las nuevas unidades cuentan con control electrónico de mezcla, capacidad para 2 mil 385 litros de emulsión asfáltica, 2 mil 385 litros de agua y 7.7 metros cúbicos de agregados pétreos.

“Este equipo permitirá preparar y aplicar la mezcla necesaria directamente en los puntos de atención, lo que facilitará el desarrollo de trabajos de bacheo y mantenimiento vial”, detalló el alcalde.

Agregó que, con la incorporación de estas micropavimentadoras, las brigadas contarán con mayor capacidad para atender daños en la carpeta asfáltica y avanzar en la rehabilitación de vialidades que presentan afectaciones por el uso cotidiano, las condiciones del clima y el tránsito vehicular.

“El objetivo es mantener una atención continua en los distintos sectores de la ciudad, priorizando las vialidades con mayor necesidad y los puntos reportados por la ciudadanía. Las unidades permitirán reforzar el trabajo de las cuadrillas y mejorar la logística para llevar materiales y equipo a las zonas donde se requieren intervenciones”, reiteró Riquelme Solís.

Por otro lado, el edil indicó que con el propósito de diseñar las estrategias de seguridad para atender con puntualidad y desde la prevención, los temas y eventos que marcan la agenda de la ciudad en el último trimestre del año, en Torreón ya se preparan los operativos coordinados entre las distintas corporaciones.

Informó también sobre los operativos para los eventos de este fin de semana y de los próximos días, donde habrá vigilancia en los conciertos, partido de futbol Santos contra Pachuca, entre otros que se realizarán en la ciudad, así como en la Feria donde se mantienen de manera permanente y donde ya se superaron los 117 mil asistentes. (El Heraldo de Saltillo)