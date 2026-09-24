Torreón genera condiciones para más inversión y empleo: MARS

Feria Municipal del Empleo ofrecerá más de 500 vacantes con salarios de hasta 35 mil pesos

Torreón.- Torreón mantiene condiciones de competitividad que favorecen la inversión y la generación de empleo, con cerca de 7 mil nuevos puestos de trabajo afiliados al IMSS en lo que va del año, informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

El presidente municipal señaló que la seguridad, la calidad de las instituciones educativas y la disponibilidad de mano de obra calificada son factores que generan confianza entre la Iniciativa Privada para invertir, ampliar operaciones y abrir nuevas oportunidades laborales en la ciudad.

En este contexto, anunció que el próximo jueves 1 de octubre se realizará la Feria Municipal del Empleo 2026, donde se ofertarán más de 500 vacantes para distintos perfiles y niveles de escolaridad, con salarios que van de los 10 mil hasta los 35 mil pesos.

“Una de las mejores formas de impulsar el bienestar de las familias es a través de un empleo formal. La confianza que las empresas tienen en Torreón se refleja en la llegada de nuevas inversiones y en la expansión de negocios que hoy están generando oportunidades para nuestra gente”, señaló Riquelme Solís.

La Feria Municipal del Empleo se llevará a cabo en el Salón Peñoles del Museo Arocena, de las 09:00 a las 14:00 horas, y permitirá vincular de manera directa a las empresas con quienes buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar nuevas oportunidades de desarrollo profesional.

Participarán empresas de los sectores comercial, industrial y de servicios, entre ellas H-E-B, Mi Tienda del Ahorro, Tiendas OXXO, Cimaco, Caterpillar Torreón, Hospital Andalucía, Grupo Surman, Industria Sigrama, Cultural Care México, Human Staff y Agroquímicos Versa, entre otras.

Además de las vacantes disponibles, los asistentes podrán recibir orientación y apoyo por parte de organismos empresariales y dependencias vinculadas al empleo, como CANACO Torreón, CANACINTRA, CANIRAC, la Bolsa de Trabajo Municipal, el Servicio Nacional de Empleo y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

La oferta laboral contempla oportunidades para personas con escolaridad desde nivel primaria hasta perfiles especializados, además de vacantes para adultos mayores, personas con discapacidad y personas en proceso de reinserción social, con el propósito de ampliar el acceso al empleo formal entre los distintos sectores de la población.

Riquelme Solís señaló que los cerca de 7 mil nuevos puestos de trabajo afiliados al IMSS registrados durante el año reflejan la llegada de inversiones, la expansión de empresas ya instaladas y las condiciones que ofrece Torreón para el desarrollo de proyectos productivos.

Finalmente, el alcalde reiteró que la coordinación entre el Gobierno Municipal, el sector empresarial y las instituciones vinculadas al empleo permite acercar oportunidades laborales a los torreonenses y mantener a la ciudad como un punto competitivo para nuevas inversiones. (El Heraldo de Saltillo)