Va FGE por más implicados en el caso de colombiano detenido por cuantioso robo en Saltillo

Luego de la reciente detención en la Ciudad de México de una persona de origen colombiano, señalada como probable responsable de un cuantioso robo al interior de un domicilio ubicado al norte de Saltillo, el titular de la Fiscalía General de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dijo que se cuenta con elementos para la identificación de más personas relacionadas con este sujeto, las cuales pertenecen a una banda dedicada al robo en casas habitación que opera en al menos seis estados del país.

Indicó que la dependencia cuenta con imágenes de estos individuos, cuyas identidades están plenamente documentadas, por lo que solamente es cuestión de tiempo para que se emitan las demás órdenes de aprehensión contra ellos.

“No les puedo decir cuántos más son, porque luego se nos van a ir a esconder, pero los tenemos totalmente documentados. Ustedes saben que nosotros desde hace muchos años tenemos un dicho que es: el que la hace la paga, no importa que seas de fuera”, expuso el Fiscal.

“Hay una muy buena relación con las autoridades de la Ciudad de México, con las policías, la Fiscalía y con las autoridades federales que están adscritas ahí, recabamos datos, teníamos mucha, mucha información y sabíamos que era una banda extranjera. Y desde aquí les mandamos decir a todas esas bandas extranjeras: hagan su desorden y sus travesuras en otros estados, elijan otros estados, porque aquí en Coahuila no se va a poder”, agregó.

Recordó que para la detención del probable responsable del atraco registrado en Saltillo, un grupo coordinado con la Comisión de Seguridad de Saltillo, con el alcalde Javier Díaz al tanto, se envió a la Ciudad de México a hacer trabajos de investigación con la Fiscalía.

“Al final de cuentas se desmantela toda una banda, en coordinación con las autoridades de allá, están en tránsito de llegar aquí a la ciudad. Hay información de que son más integrantes, por lo pronto es una persona el probable responsable del robo, pero de ahí van a salir las demás órdenes, porque tenemos imágenes de todos. Hay que destacar que no fueron robos con violencia, sino que aprovecharon que no se encontraban las personas”.

Dijo también que existe una línea que lleva a la Fiscalía a investigar la posible clonación de tarjetas por parte de estos individuos para poder acceder a los sectores donde cometían los robos, pero que de momento no es posible confirmar esto último hasta que no se tengan las primeras declaraciones de la persona detenida en la CDMX. (ÁNGEL AGUILAR)