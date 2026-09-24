Rehabilitará Harrison Barnes una plaza más en el 2027: Javier Díaz

Con ella, sumarán 4 espacios atendidos en la ciudad por el jugador de los Spurs de la NBA

El alcalde Javier Díaz González anunció que el jugador de los Spurs de la NBA, Harrison Barnes, se comprometió a que para el 450 aniversario de la ciudad en el 2027 le entrará a rehabilitar una plaza más en Saltillo.

Mencionó que recientemente estuvo en Austin, Texas, en una gira de trabajo, donde estuvo presente el jugador de básquetbol, quien habló bastante bien de la ciudad.

“Saltillo se ha convertido en un lugar muy especial para mí y mi familia. A través de mi compromiso y la mano tendida de mi amigo alcalde Javier Díaz, mediante el programa ‘Activa tu Parque’ hemos tenido la bendición de contribuir a la rehabilitación de tres canchas de baloncesto infantil. Y hoy me da mucha alegría compartir que este esfuerzo continuará; como parte de la celebración por los 450 años de Saltillo, estaremos sumando la cuarta cancha de baloncesto en el cuarto distrito de la ciudad”, señaló Harrison Barnes.

Al respecto, el alcalde Javier Díaz agradeció al jugador estrella de la NBA por sumarse al esfuerzo de dignificar espacios públicos para promover el deporte y la cultura, y señaló que es satisfactorio que una figura pública como Harrison Barnes reconozca la seguridad que se vive en nuestra ciudad.

“Está enamorado totalmente de las y los saltillenses y de esta ciudad, él dice que cuando va a Saltillo se siente seguro y anda con tranquilidad, porque como lo han visto anda en las colonias y en los diferentes sectores de la ciudad”, dijo el presidente municipal.

Javier Díaz reconoció la disponibilidad y el apoyo de Harrison Barnes para la rehabilitación de espacios públicos en Saltillo, impulsando con ello el deporte, la recreación y el fortalecimiento del tejido social.

El alcalde recordó que Saltillo fue la primera ciudad, fuera de Estados Unidos, que el jugador de la NBA apoyó con obras de este tipo.

“En el 2025 se inauguró la Plaza Mirasierra Spurs, en la que el basquetbolista de la NBA realizó una aportación de 60 mil dólares para la rehabilitación de dos canchas de básquetbol, y en este año, gracias a la donación de 100 mil dólares, se inauguraron las plazas Satélite Sur Spurs y Lomas del Refugio Spurs”, refirió.

Díaz González señaló que además se contó con el apoyo de diferentes empresas que se sumaron en los trabajos de rehabilitación, logrando mejores resultados para las familias saltillenses.

“Y lo más importante es que estos espacios que fueron posible gracias a Harrison Barnes, a la fecha se mantienen llenos de vida, todos los días vemos las plazas llenas de niñas, niños, jóvenes y adultos practicando deporte y disfrutando de los espacios rehabilitados. Estamos sumamente agradecidos de que Harrison Barnes siga volteando a ver nuestra ciudad y que se sume con otra plaza más”, puntualizó. (El Heraldo de Saltillo)