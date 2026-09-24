Brinda Biblioparque Sur talleres para todos los saltillenses

Ofrece diferentes actividades deportivas, culturales y de recreación

Como parte de la política pública del alcalde Javier Díaz González para acercar el deporte, la cultura y la recreación a la población, el Biblioparque Sur invitó a las y los saltillenses a inscribirse en alguno de los talleres que mantiene disponibles.

Para niñas y niños de 6 años en adelante, con horarios vespertinos se cuenta con los talleres de plastilina, caricatura, pintura, guitarra, violín, canto y asesorías de acordeón.

Mientras que a partir de los 12 años pueden acceder a los talleres de dibujo, así como asesorías de física, química y matemáticas. Para alumnos de 5º y 6º de primaria se cuenta con clases de matemáticas, con requisito indispensable saber las tablas de multiplicar.

El Biblioparque Sur ofrece también el taller de guitarra para adultos mayores por las mañanas; ritmos musicalizados para el público en general; folklore para niñas y niños de 5 a 13 años; y de baile show dance para niñas y niños de 3 a 5 años.

También se cuenta con el taller de acondicionamiento físico para el público en general en horarios matutinos y vespertinos, así como asesorías psicológicas durante las mañanas.

Asimismo, el Biblioparque Sur es sede de cursos con costo de jazz, baile urbano, hip-hop, baile moderno y porristas.

Para poder inscribirse en alguno de los talleres es necesario presentar copia del CURP del alumno y copia del INE del padre, madre o tutor, en las instalaciones del Biblioparque Sur ubicado en el bulevar Otilio Zurdo Galván 102, colonia 26 de Marzo.

Quienes deseen conocer los horarios de cada taller pueden comunicarse al teléfono 844-489-11-27, o a través del Facebook del Instituto Municipal del Deporte. (El Heraldo de Saltillo)