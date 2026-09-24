Incrementa Javier Díaz seguridad vial en Abasolo; delimita carriles centrales

Gobierno de Saltillo fortalece acciones para brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas

Para reforzar la seguridad vial de peatones y automovilistas, el alcalde Javier Díaz González mantiene acciones permanentes de señalización, mantenimiento de infraestructura pluvial y limpieza de cauces en distintos sectores de Saltillo.

Personal del programa “Aquí Andamos” realizó trabajos de delimitación de carriles sobre la calle Mariano Abasolo, en el tramo entre los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Nazario S. Ortiz Garza, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular.

De manera simultánea, el Ayuntamiento realizó labores de rehabilitación y mantenimiento de las rejillas pluviales ubicadas sobre la calzada Luis Echeverría, en su cruce con la calzada Francisco I. Madero, con lo que se reducen posibles riesgos en este sector de Saltillo.

A estas labores se suman los continuos trabajos de limpieza profunda, retiro de maleza y deshierbe en diversos tramos de arroyos de la capital de Coahuila, a fin de fortalecer las acciones preventivas ante las lluvias.

Entre los puntos atendidos se encuentra el arroyo Pereyra, que corre de manera paralela a las calles Cerro de las Maderas y Camino Escénico, en la colonia Federico Berrueto Ramón, donde las cuadrillas municipales retiran maleza, basura y otros desechos acumulados. (El Heraldo de Saltillo)