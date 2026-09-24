Realizan Congreso del Estado y Matatena A.C. foro sobre embarazo en adolescentes

El Congreso del Estado de Coahuila y Matatena A.C. llevaron a cabo el foro y presentación del “Análisis, Monitoreo y Actualización Legislativa sobre Embarazo Adolescente en Coahuila”, un trabajo coordinado con diferentes instituciones en favor de la prevención y protección a niñas y adolescentes.

En el presídium estuvieron presentes la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; la diputada María del Mar Treviño Garza, coordinadora de la Comisión de Jóvenes y Niñez; la licenciada Cynthia Moncada Siller, presidenta de Matatena A.C; la Mtra. María Teresa Araiza Llaguno, Procuradora para niños, niñas y la familia y secretaria ejecutiva de SIPINNA Coahuila, así como la Mtra. Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres en el estado.

La diputada María del Mar, dio la bienvenida a los asistentes, destacando que este estudio abre los ojos a una realidad que atraviesan los adolescentes en el estado, asimismo este análisis permite plantear nuevas estrategias y fortalecer el trabajo coordinado del Congreso con instituciones públicas, organizaciones, sector privado y sociedad civil.

Por su parte, Luz Elena Morales agradeció a la asociación Matatena, así como a las instituciones y sociedad civil que colaboraron para hacer posible esta publicación; reconoció también la disminución de embarazos en adolescentes que se ha logrado en la entidad y señaló que es importante que en el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo en Adolescentes, se reúnan las instituciones para ver desde cada una de sus trincharas qué pueden hacer para fortalecer la prevención y el acompañamiento a las madres jóvenes. Agregó que actualmente como diputados están apoyando a mujeres de este sector de la población y se trabaja en la actualización de leyes en la materia: “Existe la voluntad, el trabajo y la disposición de trabajar por las niñas y adolescentes” expresó Luz Elena Morales.

Cynthia Moncada Siller mencionó que el objetivo del análisis es identificar vacíos normativos y convertir los hallazgos en reformas aplicables, coordinadas y evaluables. Mencionó que el estudio contiene evidencia estadística, revisión legislativa, escucha territorial y referentes comparados, asimismo habló sobre los resultados obtenidos del análisis.

Por su parte María Teresa Araiza Llaguno y Mayra Lucila Valdés hablaron sobre el trabajo que actualmente se realiza por parte del estado en materia de prevención y atención de embarazo en adolescentes, y coincidieron en el compromiso de escuchar a las niñas, niños y adolescentes y generar políticas que los ayuden a tener un proyecto de vida y lograr sus sueños. (El Heraldo de Saltillo)