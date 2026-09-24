Revela análisis de monitoreo que casos de embarazo adolescente en Coahuila son producto de violencia sexual

Durante la presentación del instrumento denominado Análisis de Monitoreo y Actualización Legislativa sobre el Embarazo Adolescente en Coahuila, realizado por la organización Matatena AC, se dio a conocer que en la entidad la incidencia de embarazos en jovencitas menores de 15 años presenta una disminución en lo general, sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades la problemática prevalece y lo más grave es que en algunos casos está relacionada con situaciones de violencia sexual.

Se informó que el objetivo de dicho estudio es el de identificar vacíos normativos y convertir los hallazgos en reformas aplicables, coordinadas y evaluables mediante el uso de la evidencia estadística, la revisión legislativa, la escucha territorial y los referentes comparados.

Dicha presentación fue encabezada por la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, junto con la diputada Marimar Treviño Garza, la titular de la Secretaría de las Mujeres de Coahuila, Mayra Valdés González, la secretaria ejecutiva de SIPINNA Coahuila, María Teresa Araiza Llaguno y Cynthia Moncada Siller, presidenta de Matatena AC.

En la exposición, Cynthia Moncada mencionó que entre 2019 y 2024, se presentó una disminución en la tendencia general de embarazos entre adolescentes, sin embargo, el descenso perdió velocidad y la curva empezó a estabilizarse de manera paulatina.

Destacó que, en 2024, se presentaron 197 nacimientos en niñas menores de 15 años, destacando la existencia de progenitores adultos, cuyas edades van incluso de los 33 a los 48 años, mientras que en otros 20 casos no se registró la edad del progenitor.

En otros casos más, las menores se enteraron que se encontraban embarazadas hasta el momento del parto.

Cabe mencionar que los municipios rurales son los que presentan la más alta proporción de embarazos entre adolescentes, siendo el de Ocampo, Hidalgo y Villa Unión los que registran una presencia elevada respeto del total de nacimientos en la entidad, mientras que las zonas metropolitanas de Saltillo y Torreón las que concentran mayor número de casos por el tamaño de su población.

En ese sentido, expresó la necesidad de establecer, en el caso de los municipios rurales, servicios itinerantes, servicios de prevención comunitaria y educación sexual con enfoque territorial, en tanto que en Saltillo y Torreón urge ampliar la cobertura de prevención y coordinar acciones de salud, educación, justicia y protección social para estas menores.

También es prioritaria la implementación de labores de detección, notificación, protección inmediata, atención médica y psicológica, acompañamiento jurídico y seguimiento.

También mencionó que a través de entrevistas, encuestas, foros de especialistas y encuentros estudiantiles realizados en Torreón, Acuña, Sabinas, Monclova y Saltillo, las adolescentes solicitaron también información clara y acompañamiento sobre el tema, toda vez que un 77.4 por ciento consideró obligatoria la educación sexual en las escuelas.(ÁNGEL AGUILAR)