«En Equipo le Entramos» con 3 mil mdp para obras y servicios en los 38 municipios: Manolo

Gobierno del Estado y Municipios firman el acuerdo “En Equipo le Entramos”, para atender necesidades prioritarias mediante acciones de infraestructura, servicios primarios y rehabilitación de espacios públicos

El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la firma de la estrategia “En Equipo le Entramos”, acuerdo entre el Gobierno del Estado en conjunto con los 38 municipios, donde se invierten más de tres mil millones de pesos para atender necesidades prioritarias en territorio mediante acciones de infraestructura, servicios primarios y rehabilitación de espacios públicos.

«¡En equipo le entramos con todo Pa’ Delante! Junto con las alcaldesas y los alcaldes y nuestro gran equipo Mejora Coahuila vamos a trabajar en los 38 municipios con la nueva estrategia “En Equipo le Entramos” a la que destinaremos más de 3 mil millones de pesos para obras sociales de agua, drenaje, pavimento, escuelas y la mejora de servicios públicos. Con estas acciones fortalecemos nuestras colonias, barrios y ejidos, y por ende mejoramos la calidad de vida de nuestra gente. Seguiremos trabajando a pasos de gigante para consolidar a Coahuila como el mejor lugar de México para vivir con nuestras familias», destacó el gobernador.

Jiménez Salinas resaltó que este programa es muy emblemático por el tipo de acciones que se van a realizar, pero también porque hay una gran presencia de todas y todos quienes trabajan por Coahuila.

Destacó el gran trabajo en equipo que se realiza en la entidad, lo que ha sido uno de los principales factores por los cuales Coahuila es uno de los mejores de todo México para vivir con nuestras familias.

“Cuando se trabaja en equipo siempre se logran mejores resultados; y aquí vamos en equipo en temas de seguridad, en temas de infraestructura, en temas de salud, de educación, y eso se agradece porque hoy en día Coahuila es un ejemplo a nivel nacional”, aseguró.

Expresó que las acciones que se llevarán a cabo en la estrategia “En equipo le entramos” es parte de sus compromisos de campaña; además, recordó que en 2027 se estarán entregando las grandes obras de infraestructura que se construyen en todas las regiones de la entidad.

Además, mencionó que hace unos meses se presentó un gran proyecto de Megaobras con inversión público-privada de alrededor de 14 mil millones de pesos.

“En los primeros dos años le invertimos al tema de educación, de salud y de seguridad, y hemos venido cumpliendo nuestros compromisos de campaña”, añadió.

Informó que la estrategia “En Equipo le Entramos” se concentrará en trabajar en equipo con las alcaldesas y los alcaldes del estado en los servicios municipales de cada uno de sus respectivas comunidades en lo que queda de 206 y en 2027.

Explicó que “En Equipo le Entramos” está enfocado en acciones de pavimento, recarpeteo, drenaje, pozos de agua, rehabilitación de plazas públicas, de canchas, de espacios culturales, infraestructura educativa, aulas, techos estructurales, servicios primarios, ambulancias, camiones de basura, luminarias, entre otros.

“Está enfocado en arreglar y ‘enchular’ nuestras colonias, nuestros barrios y nuestros ejidos en los 38 municipios de Coahuila”, abundó.

Manolo Jiménez reiteró que las acciones que se llevan a cabo en su gobierno son el sentir y pensar de la gente.

Agradeció a las alcaldesas y alcaldes de los 38 municipios su apertura de trabajar en equipo.

Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos mencionó que el programa “En Equipo le Entramos” tiene como objetivo que las decisiones se tomen cerca de la gente, y que las obras, acciones y servicios lleguen donde realmente hacen falta.

“En equipo le entramos a las necesidades más sensibles dentro de las colonias, barrios y ejidos, con obras que mejoran la calidad de vida de nuestras familias”, comentó, y agregó que los servicios públicos son probablemente la parte del Gobierno que la ciudadanía percibe de manera más directa; y que por eso, desde el Gobierno del Estado, se le entrará de frente a esos retos en equipo con los municipios.

Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, mencionó que tanto él como sus homólogos acudieron a este evento con la clara convicción de cumplir el compromiso con la gente de mejorar su entorno y con ello la calidad de vida de las familias.

Acompañaron al gobernador en este evento, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira; Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Gabriel Elizondo Pérez, senador de la República; Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local; Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila; Miguel Ángel Riquelme Solís, alcalde de Torreón, así como alcaldes y alcaldesas de Coahuila; funcionarios municipales y estatales, y legisladores coahuilenses. (El Heraldo de Saltillo)