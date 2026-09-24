Impulsa Saltillo talento de jóvenes con Hackathon Mujeres STEM 2026

A fin de impulsar el talento, la creatividad y la innovación tecnológica de las jóvenes, en Saltillo se puso en marcha, a través del Instituto Municipal de las Mujeres y en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila (COECYT) y la Secretaría de Educación de Coahuila, el concurso de proyectos Hackathon Mujeres STEM 2026.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que en esta edición participan más de 90 alumnas del CONALEP Saltillo I, quienes trabajan de manera colaborativa en el desarrollo de propuestas innovadoras relacionadas con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a fin de aportar soluciones a problemáticas ambientales en la comunidad.

“Una de las prioridades de nuestro alcalde Javier Díaz González es impulsar la cultura de innovación y participación de las mujeres en todos los ámbitos, sobre todo en los retos ambientales de la localidad”, mencionó Fernández Tonone.

Señaló que las participantes desarrollan sus proyectos en cuatro categorías: gestión del agua, calidad del aire, prevención de incendios forestales y residuos compostables, con propuestas que buscan aprovechar la tecnología, el conocimiento científico y la creatividad.

“Uno de los principales objetivos del Hackathon Mujeres STEM 2026 es que las ideas desarrolladas por las jóvenes trasciendan el ámbito académico, por lo que los proyectos que resulten ganadores serán implementados por parte del Gobierno de Saltillo en beneficio ambiental de la propia comunidad”, dijo Vanessa Fernández.

Destacó que este ejercicio fortalece las capacidades de las estudiantes y, al mismo tiempo, abre espacios para que las mujeres jóvenes participen activamente, fomenten su interés por la ciencia y la tecnología, y reconozcan su capacidad para solucionar de manera innovadora las necesidades de la ciudad. (El Heraldo de Saltillo)