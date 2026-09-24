Promueven cultura de paz entre niñas y niños del ejido Paredón

Con la participación de niñas y niños del ejido Paredón, la Biblioteca Pública Municipal “Luis Gómez Cepeda” llevó a cabo con éxito una actividad enfocada en promover valores como el respeto, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, en el marco del Día Internacional de la Paz.

La jornada se desarrolló con alumnos de segundo grado de la Escuela Primaria “Emilio Carranza”, quienes participaron en la lectura del cuento “El Castor, constructor de paz”, material utilizado para acercar a los menores, de una manera sencilla y didáctica, a conceptos relacionados con la no violencia y el respeto hacia los demás.

Hayde Aguirre Gutiérrez, responsable de la Coordinación de Bibliotecas en Ramos Arizpe, destacó la respuesta de los estudiantes y señaló que este tipo de actividades permiten que las bibliotecas extiendan su labor más allá del fomento a la lectura, convirtiéndose también en espacios para fortalecer valores entre la población infantil.

“Buscamos que las niñas y los niños comprendan desde temprana edad la importancia del respeto, la empatía y el diálogo. A través de un cuento podemos transmitir estos mensajes de una manera cercana y, al mismo tiempo, generar una actividad en la que ellos participen”, expresó.

Como complemento de la lectura, los estudiantes realizaron trabajos manuales alusivos a la paz, utilizando distintos materiales y mensajes relacionados con esta conmemoración. La dinámica permitió que los menores expresaran de manera creativa lo aprendido durante la actividad.

Aguirre Gutiérrez resaltó que la Biblioteca “Luis Gómez Cepeda”, ubicada en el ejido Paredón, mantiene una vinculación constante con la comunidad educativa de esta zona rural, impulsando acciones que fomentan tanto el hábito de la lectura como la formación integral de niñas y niños.

La responsable de Bibliotecas en la ciudad reiteró que continuarán desarrollándose actividades de carácter educativo, cultural y recreativo en las bibliotecas de Ramos Arizpe, incluyendo aquellas ubicadas en comunidades rurales, con el objetivo de mantener estos espacios cercanos y activos en beneficio de las familias. (EDUARDO SERNA).