Acerca Ramos servicios y apoyos a las familias del campo

Brigadas han recorrido 52 ejidos y beneficiado a cerca de 2,500 familias

Con servicios de salud, apoyos y actividades para niñas y niños, el DIF Ramos Arizpe continúa llevando sus Brigadas Comunitarias directamente a las familias del campo, programa que a la fecha ha recorrido 52 ejidos y beneficiado a cerca de 2 mil 500 familias.

Como parte de estas acciones, las jornadas más recientes llegaron a los ejidos Landeros y Mesón del Norte, donde más de 85 familias tuvieron acceso a los diferentes servicios, programas sociales y apoyos que ofrece el DIF Municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que acercar estos servicios permite atender necesidades cotidianas y mantener un contacto directo con las familias de todos los sectores del municipio.

“Queremos que los apoyos lleguen hasta donde está nuestra gente. Estas brigadas nos permiten acercar servicios, escuchar a las familias y atender sus necesidades de manera directa; vamos a seguir llegando a nuestras comunidades”, señaló.

Las jornadas fueron encabezadas por la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, quien convivió con las familias y supervisó la atención brindada en ambas comunidades

Durante las brigadas se ofrecieron servicios de salud, cortes de cabello, entrega de artículos de higiene personal, ropa y diversos apoyos, además de actividades recreativas y obsequios para niñas y niños.

“Cada visita nos permite escuchar a las familias y conocer directamente qué necesitan. Queremos que sientan cercano al DIF y sepan que vamos a seguir recorriendo nuestras comunidades para acompañarlas y apoyarlas”, expresó Teresita Escalante.

A este esfuerzo se ha sumado la iniciativa privada mediante la Dirección de Voluntariado y Gestión Empresarial del DIF Ramos Arizpe. Empresas como Kimberly-Clark, BIC y La Moderna han realizado aportaciones en especie que complementan los apoyos entregados durante las brigadas y contribuyen a la economía de las familias beneficiadas. (El Heraldo de Saltillo)