Ramos Arizpe logra 100% en transparencia

INTRAC acredita que el Municipio publicó completa y actualizada la información que debe estar disponible para la ciudadanía

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe obtuvo una calificación de 100 por ciento en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia correspondientes al segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la verificación oficial realizada por el Órgano Desconcentrado de Información y Transparencia de Coahuila (INTRAC).

En términos sencillos, el resultado significa que la información pública que por ley debe dar a conocer el Ayuntamiento se encontró publicada, actualizada y completa al momento de la revisión, facilitando que cualquier ciudadano pueda consultar información relacionada con el funcionamiento de su gobierno.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que alcanzar el máximo nivel de cumplimiento representa también un compromiso para mantener abiertas las puertas de la administración y rendir cuentas sobre el trabajo y los recursos públicos.

“Un gobierno tiene que hablar con resultados, pero también tiene que rendir cuentas. Este 100 por ciento nos compromete a seguir trabajando con orden y transparencia, para que los ciudadanos puedan saber qué hacemos, cómo trabajamos y cómo se utilizan los recursos públicos”, expresó.

La evaluación corresponde al segundo trimestre del ejercicio 2026 y fue realizada por el Área de Evaluación del INTRAC, organismo encargado de verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

Durante el procedimiento se revisaron las obligaciones de transparencia comunes y específicas del Ayuntamiento y, una vez concluida la verificación, la autoridad determinó formalmente el cumplimiento por parte de Ramos Arizpe. (El Heraldo de Saltillo)