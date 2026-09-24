Acerca CIJ Ramos Arizpe programas de prevención y orientación al sector laboral

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) delegación Ramos Arizpe mantiene sus acciones de prevención y orientación mediante visitas a empresas y planteles educativos, con el propósito de acercar información y herramientas que contribuyan al cuidado de la salud mental de la población.

Aída García Charles, trabajadora social del CIJ Ramos Arizpe, informó que recientemente personal del organismo acudió a la empresa ABB para brindar información a los trabajadores sobre los servicios, programas y diferentes alternativas de atención que se encuentran disponibles para la comunidad.

Explicó que este tipo de acercamientos con las y los trabajadores forman parte de la labor que desarrolla de manera permanente el Centro de Integración Juvenil, llevando orientación directamente a espacios laborales y educativos para facilitar que un mayor número de personas conozca las opciones de apoyo a las que puede recurrir.

“Cuando acudimos a empresas o escuelas buscamos acercar la información sobre lo que realiza el Centro de Integración Juvenil, pero también orientar a las personas y hacerles saber que existen espacios en los que pueden recibir asesoría y apoyo”, señaló García Charles.

La trabajadora social destacó que el cuidado de la salud mental requiere también de acciones preventivas, por lo que resulta importante generar espacios donde las personas puedan resolver dudas, identificar factores de riesgo y conocer las instituciones a las que pueden acercarse cuando requieran acompañamiento.

Añadió que las visitas a centros de trabajo permiten ampliar el alcance de los programas preventivos, debido a que los empleados reciben información que puede ser útil tanto para ellos como para sus familias, además de contribuir a eliminar prejuicios relacionados con la búsqueda de atención profesional. (EDUARDO SERNA).