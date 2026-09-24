Entrega Coahuila estímulos a 43 creadoras y creadores

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, llevó a cabo la ceremonia de entrega de estímulos del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Coahuila 2026, mediante el cual se destinó una bolsa de 2.8 millones de pesos para apoyar a 43 artistas y creadores coahuilenses.

La ceremonia fue encabezada por la secretaria de Cultura de Coahuila, Leticia Aurora Rodarte Rangel, en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, donde se reconoció el talento y la trayectoria de quienes resultaron seleccionados en esta emisión del programa.

El PECDA tiene como objetivo estimular la creación y el desarrollo artístico mediante una convocatoria estatal que acompaña a las y los creadores en el desarrollo de sus proyectos y contribuye al incremento del patrimonio cultural de Coahuila y del país.

En esta emisión, realizada conjuntamente entre el Gobierno del Estado de Coahuila y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, fueron postulados 202 artistas, de los cuales se seleccionaron 43 proyectos que recibirán estímulos para desarrollar sus propuestas durante un periodo de siete meses.

Los proyectos beneficiados corresponden a las categorías de Nuevas Generaciones Creativas, Creación Joven, Creación con Trayectoria y Apoyo a Producciones Escénicas, y abarcan disciplinas como artes visuales, danza, literatura, medios audiovisuales y alternativos, música y teatro.

Durante la ceremonia la Secretaria Leticia Rodarte mencionó: “Este día reconocemos el talento y la creatividad que existen en Coahuila. No solo entregamos un estímulo económico, le damos oportunidad a las ideas para convertirse en algo más, este programa nos recuerda algo importante, el talento necesita oportunidades”.

Asimismo, mencionó que el PECDA es posible gracias a la suma de esfuerzos del Gobierno de México y el Gobierno de Coahuila a fin de seguir impulsando a las y los creadores del estado.

La funcionaria estatal agregó: Desde la Secretaría de Cultura seguiremos trabajando para abrir más oportunidades a las y los creadores a fin de que Coahuila sea un lugar donde puedan desarrollar su talento”.

Esta entrega de estos estímulos refrenda el compromiso de la Secretaría de Cultura con la creación artística y con la generación de condiciones que permitan a las y los artistas coahuilenses desarrollar sus proyectos y contribuir al enriquecimiento de la vida cultural de la entidad.

Los beneficiarios de las becas PECDA en esta emisión son :

En Apoyo a Producciones Escénicas fue seleccionado Norberto Soberón Pecina, en música.

En Nuevas Generaciones Creativas fueron seleccionados Isabella García López, en música; Abril Martínez Rodríguez, en danza; Leonardo Herbert Álvarez, en literatura; Carlos Enrique García de la Cruz, en artes visuales, y Victoria Ramírez Soriano, en teatro.

En Creación Joven fueron seleccionados Nora Alejandrina Acosta Morales, Edith González Narro, Eliecer Alan Juárez Cázares, Omar Eduardo Medina Ortiz, Isaac David Reyna López, Laura Regina Cruz Arriaga, Juan Macedonio Medina Barajas, Alfredo Castro Muñoz, Luisa Fernanda Villarreal González, Christian Alejandro García Vázquez, Alma Beatriz Valdés Jaramillo, Juan Fared Yaber Patiño, Erin Andrea Batres Barreto, Gustavo Javier Ochoa Ceniceros, Kenia Naomi Guerra Tijerina, Adriana Ruíz Fernández, Jeisel Hernández Coronado, Valeria Escobar Aguirre, Ximena Morales Perales, Celic Nohemí Vélez Moreno, Rodrigo Padilla Madrazo y Mayra Itzel Vega Chacón, en las distintas disciplinas contempladas por la convocatoria.

En Creación con Trayectoria fueron seleccionados Tania Cardona Palacios, Rogelio Alejandro Arrañaga Gómez, Michael Metraton Valdés Montiel, Arturo Marines Castillo, Lázaro Izael Rangel Espinoza, Claudia Alejandra Espinoza García, Adair Israel Vigil Zúñiga, Carolina Monroy Hurtado, Benjamín Alberto Castro Ruiz, Edgar Manuel Valadez Valadez, María Teresa Rodríguez Simental, Daniela Elidett Pérez Molina, Jesús Alberto Flores Valenciano, Elías Juárez Pacheco y Norberto Junior Treviño Morales. (El Heraldo de Saltillo)