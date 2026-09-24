Coahuila es sede nacional para fortalecer la conservación de la mariposa monarca

Por indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas y en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, impulsa la coordinación entre gobiernos, academia y sociedad civil para proteger la biodiversidad. En este marco, la entidad es sede de la 7.ª Reunión del Grupo de Trabajo para el Monitoreo y la Conservación de la Ruta Migratoria de la Mariposa Monarca en México, que se desarrolla los días 23 y 24 de septiembre en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado participa en este encuentro nacional, orientado a compartir avances, experiencias y conocimientos para impulsar la conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas que forman parte del recorrido de esta especie y de otros polinizadores.

La apertura contempló la bienvenida a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila ,Diana Susana Estens de la Garza; quién señaló: “En Coahuila sabemos que proteger a la mariposa monarca requiere trabajo coordinado y compromiso permanente. Este encuentro nos permite compartir experiencias y fortalecer la colaboración entre gobiernos, academia y sociedad civil para conservar los sitios donde se alimenta y descansa durante su migración. Desde la Secretaría de Medio Ambiente seguiremos sumando esfuerzos para cuidar su ruta migratoria y promover la participación ciudadana en la protección de nuestro patrimonio natural”.

Además, la exposición de motivos estuvo a cargo de Elda Vázquez Farias, presidenta del Grupo de Trabajo; y el inicio de actividades por José Javier Ochoa Espinoza, jefe del Departamento de Recursos Naturales Renovables de la UAAAN y presidente del Congreso.

Como parte de la participación estatal, Alejandra Carrera, de la Secretaría de Medio Ambiente, presentó “Protegiendo a la Monarca: Acciones de conservación en Coahuila”. Asimismo, representantes de Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México y Zacatecas compartieron las acciones y los retos que enfrentan en sus territorios para proteger a la especie y su ruta migratoria.

Durante las jornadas se abordaron temas como la conservación de hábitats de alimentación y descanso, la importancia de las plantas nativas, la investigación científica y la participación comunitaria. El intercambio busca fortalecer el monitoreo social y científico, así como generar acuerdos y compromisos que aporten bases técnicas para la protección de este corredor.

La agenda reúne a representantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, WWF México, PROFAUNA, Pronatura Noreste, el Parque Ecológico Chipinque, universidades y organizaciones dedicadas a la conservación.

Entre las experiencias de Coahuila destaca el caso del ejido 20 de Noviembre, donde se aborda el papel de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación como una estrategia para proteger el corredor migratorio y promover el desarrollo sostenible. También se presentan experiencias comunitarias del programa Correo Real.

Con este encuentro, Coahuila contribuye al diálogo y a la colaboración nacional para fortalecer la protección de la mariposa monarca. La suma de conocimientos y esfuerzos entre instituciones y sociedad permite orientar acciones para conservar los ecosistemas de los que depende su migración. (El Heraldo de Saltillo)