jueves, septiembre 24, 2026
Inicio COAHUILA Coahuila es sede nacional para fortalecer la conservación de la mariposa monarca

Coahuila es sede nacional para fortalecer la conservación de la mariposa monarca

Por
El Heraldo de Saltillo
-

Por indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas y en concordancia con el Plan Estatal de Desarrollo, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, impulsa la coordinación entre gobiernos, academia y sociedad civil para proteger la biodiversidad. En este marco, la entidad es sede de la 7.ª Reunión del Grupo de Trabajo para el Monitoreo y la Conservación de la Ruta Migratoria de la Mariposa Monarca en México, que se desarrolla los días 23 y 24 de septiembre en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

La Secretaría de Medio Ambiente del Estado participa en este encuentro nacional, orientado a compartir avances, experiencias y conocimientos para impulsar la conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas que forman parte del recorrido de esta especie y de otros polinizadores.

La apertura contempló la bienvenida a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila ,Diana Susana Estens de la Garza; quién señaló: “En Coahuila sabemos que proteger a la mariposa monarca requiere trabajo coordinado y compromiso permanente. Este encuentro nos permite compartir experiencias y fortalecer la colaboración entre gobiernos, academia y sociedad civil para conservar los sitios donde se alimenta y descansa durante su migración. Desde la Secretaría de Medio Ambiente seguiremos sumando esfuerzos para cuidar su ruta migratoria y promover la participación ciudadana en la protección de nuestro patrimonio natural”.

Además, la exposición de motivos estuvo a cargo de Elda Vázquez Farias, presidenta del Grupo de Trabajo; y el inicio de actividades por José Javier Ochoa Espinoza, jefe del Departamento de Recursos Naturales Renovables de la UAAAN y presidente del Congreso.

Como parte de la participación estatal, Alejandra Carrera, de la Secretaría de Medio Ambiente, presentó “Protegiendo a la Monarca: Acciones de conservación en Coahuila”. Asimismo, representantes de Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México y Zacatecas compartieron las acciones y los retos que enfrentan en sus territorios para proteger a la especie y su ruta migratoria.

Durante las jornadas se abordaron temas como la conservación de hábitats de alimentación y descanso, la importancia de las plantas nativas, la investigación científica y la participación comunitaria. El intercambio busca fortalecer el monitoreo social y científico, así como generar acuerdos y compromisos que aporten bases técnicas para la protección de este corredor.

La agenda reúne a representantes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, WWF México, PROFAUNA, Pronatura Noreste, el Parque Ecológico Chipinque, universidades y organizaciones dedicadas a la conservación.

Entre las experiencias de Coahuila destaca el caso del ejido 20 de Noviembre, donde se aborda el papel de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación como una estrategia para proteger el corredor migratorio y promover el desarrollo sostenible. También se presentan experiencias comunitarias del programa Correo Real.

Con este encuentro, Coahuila contribuye al diálogo y a la colaboración nacional para fortalecer la protección de la mariposa monarca. La suma de conocimientos y esfuerzos entre instituciones y sociedad permite orientar acciones para conservar los ecosistemas de los que depende su migración. (El Heraldo de Saltillo)

 

Artículos relacionadosMás del autor

Contáctenos: contacto@elheraldodesaltillo.mx

Ultimas Noticias

© EL HERALDO DE SALTILLO

NOSOTROS