Saraperos de Saltillo nombra a José Meléndez presidente ejecutivo y a Kelvis Flete director deportivo

Ambos cuentan con experiencia en proyectos de equipos campeones y buscarán fortalecer la estructura deportiva y directiva del club saltillense.

Con la mira puesta en la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), los Saraperos de Saltillo anunciaron cambios en su estructura directiva y deportiva con la incorporación de José Meléndez como presidente ejecutivo y Kelvis Flete como director deportivo.

El club dio a conocer que ambos cuentan con amplia experiencia en la conformación y desarrollo de equipos profesionales, por lo que asumirán responsabilidades dentro de una nueva etapa para la organización saltillense.

José Meléndez llegará a Saltillo con antecedentes en proyectos que alcanzaron campeonatos de la Liga Mexicana de Beisbol, entre ellos los Pericos de Puebla en 2016 y los Acereros de Monclova en 2019. Durante 2025 encabezó a los Piratas de Campeche, equipo que consiguió avanzar a la Serie de Campeonato de la Zona Sur y se mantuvo entre las cuatro organizaciones que disputaron el título de dicha división.

Por su parte, Kelvis Flete asumirá la Dirección Deportiva de los Saraperos, respaldado por más de dos décadas de experiencia en la construcción y manejo de equipos profesionales tanto en México como en República Dominicana.

Flete estuvo al frente del proyecto deportivo de los Tecos de los Dos Laredos, organización con la que contribuyó a conseguir participaciones consecutivas en la Serie de Campeonato de la Zona Norte durante las temporadas 2023 y 2024.

Su trayectoria también incluye el campeonato de la LMB conseguido por los Sultanes de Monterrey en 2007, además de experiencia internacional como integrante de la estructura de la Selección de República Dominicana.

Con estas incorporaciones, la directiva de Saraperos señaló que busca conjuntar experiencia en las áreas ejecutiva y deportiva para conformar un equipo competitivo de cara al próximo campeonato.

La intención, de acuerdo con el club, es fortalecer el proyecto para que el Parque Francisco I. Madero vuelva a ser una plaza competitiva dentro de la Liga Mexicana de Beisbol y que la afición saltillense encuentre nuevamente motivos para identificarse con el equipo.

La organización destacó que tanto Meléndez como Flete llegan con la encomienda de aportar su experiencia en la construcción de un proyecto deportivo que permita a Saraperos afrontar la temporada 2027 con una estructura renovada. (El Heraldo de Saltillo)