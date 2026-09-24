Ponen a la venta la mansión de Flores Tapia

La residencia del exgobernador, ubicada en la colonia Doctores, al norte de Saltillo, fue puesta a la venta por una de sus hijas, la cual, según trascendió, pretende alrededor de 25 millones de pesos

La mansión que habitó en sus últimos años de vida el exgobernador de Coahuila, el profesor Oscar Flores Tapia, está a la venta. Su actual propietaria, una de sus hijas, está pidiendo 25 millones de pesos por el inmueble ubicado en la colonia Doctores, al norte de Saltillo, la cual se construyó sobre un terreno de aproximadamente 2 mil 500 metros cuadrados.

La residencia fue construida inspirándose en la mansión que apareció en la película “Lo que el viento se llevó”, la cual se basó en la novela homónima de Margaret Mitchell. Flores Tapia vivió ahí hasta su muerte, ocurrida el 11 de julio de 1998, aunque durante su gobierno habitó otra casa propiedad de don Enrique Martínez, ubicada en el bulevar Jesús Valdés Sánchez dónde hoy funciona una funeraria.

Oscar Flores Tapia ha sido uno de los mejores gobernadores que ha tenido Coahuila. A él se le reconoce por haber impulsado la industrialización de la región Sureste del estado, al haber conseguido que General Motors y Chrysler instalaran sus plantas de manufactura en los límites de Saltillo y Ramos Arizpe.

A Flores Tapia también se le reconoce por la construcción de grandes obras que cambiaron el semblante de Saltillo. Entre éstas, la remodelación del Palacio de Gobierno, la construcción de la actual Presidencia Municipal, el Palacio de Justicia y el Palacio del Congreso, además de los bulevares Valdés Sánchez, Nazario Ortiz Garza, Vito Alessio Robles, Fundadores, el periférico Luís Echeverría y el libramiento José López Portillo, que ahora lleva su nombre.

Flores Tapia fue gobernador de Coahuila de 1975 a 1981, pero tuvo que renunciar prematuramente a su cargo debido a una injusta persecución política que emprendió en su contra el entonces presidente José López Portillo.

La mansión que habitó hasta su muerte al término de su gobierno está siendo promovida por la inmobiliaria Edén. En una de sus rejas frontales, aparece el número telefónico 844-350-0571 en el cual admite solamente mensajes de Whatapp. Según la información disponible, la residencia se construyó sobre cinco lotes de terreno de 500 metros cuadrados cada uno, que le habían sido vendidos a Flores Tapia por el exalcalde de Saltillo Juan Pablo Rodríguez. (El Heraldo de Saltillo)