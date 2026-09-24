Reúne congreso internacional a más de 75 especialistas para debatir el futuro del constitucionalismo

Con la participación de representantes de más de 30 universidades e instituciones nacionales e internacionales, el encuentro abordará la reforma judicial, los derechos humanos, la democracia y los desafíos de la justicia constitucional

La Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) organiza el Congreso Internacional de Derecho Constitucional Comparado, encuentro académico que reunirá a más de 75 especialistas de más de 30 universidades, centros de investigación, instituciones y redes profesionales de México y otros países para analizar las transformaciones recientes del constitucionalismo mexicano y los desafíos que enfrenta la justicia constitucional.

Desde una perspectiva comparada e internacional, el Congreso busca generar un espacio de análisis y discusión sobre la evolución del constitucionalismo en México, Coahuila y la región, así como sobre los cambios que actualmente impactan al sistema jurídico y democrático.

“Este Congreso representa un espacio para el diálogo académico y para poner en perspectiva los grandes cambios que está viviendo el constitucionalismo mexicano”, señaló Irene Spigno, directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, al destacar la participación de especialistas nacionales e internacionales y la diversidad de temas que serán abordados durante el encuentro.

Los trabajos se desarrollarán en nueve mesas temáticas que permitirán examinar algunos de los principales debates jurídicos y políticos contemporáneos, entre ellos la justicia constitucional, la democracia, los derechos humanos, las elecciones judiciales y las implicaciones de la reforma judicial de 2024.

Uno de los temas centrales será el modelo de justicia constitucional local de Coahuila, cuya experiencia será analizada junto con las sentencias relevantes del Tribunal Constitucional Local, en mesas especializadas sobre justicia constitucional y derechos humanos.

El programa también contempla discusiones sobre democracia y representación, justicia electoral, perspectiva de género, emergencia climática, desaparición forzada y los desafíos que plantea la incorporación de la ciencia, la tecnología y la inteligencia artificial en el ámbito de los derechos humanos.

Entre las actividades destaca una mesa especial dedicada a la presentación de la Cuarta Encuesta de Cultura Constitucional, un homenaje a Peter Häberle y la presentación del informe académico sobre la reforma judicial de 2024.

La agenda permitirá contrastar experiencias nacionales e internacionales y examinar las implicaciones de los cambios constitucionales y judiciales, tanto en el ámbito federal como en el contexto de la justicia local.

El Congreso es organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y la Asociación Mexicana de Constitucionalistas (AMC).

Cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado de Coahuila, el Poder Judicial de Coahuila y la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. (El Heraldo de Saltillo)