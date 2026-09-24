A LA BÁSCULA  

México envejece

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 dados a conocer esta semana por el INEGI va mucho más allá que meras estadísticas, números y cifras para las notas y los comentarios en los medios de comunicación, sino que nos ha muestra una tendencia que va creciendo en nuestro país, y en muy poco tiempo se convertirá en un serio problema, porque México se está envejeciendo.

Demográficamente, para que un país se mantenga en un ‘punto de equilibrio’ entre nacimientos y defunciones a largo plazo, tiene que mantener lo que los expertos le llaman, la ‘tasa de reemplazo generacional’, lo que significa que el promedio de hijos por mujer debe ser de 2.1.

En México en los últimos años la caída ha sido demasiado drástica por lo que se ubica muy por debajo del punto de equilibrio. La tasa de hijos por mujer que hasta 2019 se mantenía en 1.9 –ya por debajo del punto de equilibrio- pasó en 2025 a 1.2, en una disminución histórica de la natalidad.

De acuerdo con al resultado de la Encuesta Intercensal, hasta 2025 en México llegamos a 130 millones 911 314 habitantes, con un crecimiento de 0.7 por ciento anual entre 2020 y 2025, la cifra más baja desde que el INEGI aplica el censo poblacional, con todo y que México se encuentra entre los 11 países más poblados del mundo.

La natalidad pues en el último lustro cayó 9.5, en 2020 el promedio de hijos por mujer mayor de 12 años era de 1.9, y cinco años después descendió a 1.2 hijos por mujer mayor de 12 años.

La Ciudad de México aparece en el contexto nacional con la tasa de fecundidad más baja, con 0.8 hijos por mujer, seguido por Baja California con 1.0, Querétaro con 1.1; y con 1.2 hijos por mujer, el Estado de México, Yucatán, Querétaro, Hidalgo y Morelia. En la contraparte, Chiapas es el estado que registra la tasa más alta de fecundidad con 1.8 hijos por mujer, pero aun así, por debajo del punto de equilibrio de 2.1

El comportamiento en esta tendencia, tiene que ver con dos aspectos principalmente, el primero, que cada vez las mujeres postergan más la maternidad y por tanto el número de hijos; la segunda, que muchas parejas actualmente deciden casarse o vivir en unión libre, pero sin la menor intención de procrear hijos.

En puntos como la CDMX y en algunas ciudades del centro del país, en los últimos años ha venido creciendo la tendencia de tener ‘perrijos’, un estilo de vida que se da mayoritariamente entre jóvenes con mayor nivel educativo y autonomía económica, en la medida que ha venido bajando la natalidad.

Como consecuencia de ello, se ha generado otro fenómeno, porque en la medida que disminuyen los nacimientos, cada vez hay más adultos, es decir, el país se viene envejeciendo.

La edad promedio de los mexicanos pasó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025, y ese comportamiento es más marcado en ciudades grandes, en la CDMX la edad promedio se situó en 37 años, mientras que la más baja es Chiapas con 26 años.

El rompimiento del punto de equilibrio en nuestro país empieza a ser un fenómeno preocupante porque el descenso en las tasas de natalidad cada vez de manera más marcada, provocará que la población se vaya haciendo vieja, y por tanto habrá mayores requerimientos de atención médica, de medicamentos, de cuidadores, y un mucho mayor monto del que se destina en México a las pensiones ‘Del Bienestar’ para mujeres mayores de 60 años, y universal para mayores de 65.

Con esa tendencia, no habrá muy pronto dinero que alcance para poder cubrir esas pensiones para los adultos mayores. No es un problema que tenga una solución sencilla, pero ya desde ahora, el gobierno mexicano tiene que estar preocupado por encontrar la forma de solucionarlo.

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X= @JulianParraIba