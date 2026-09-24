Modelo Coahuila sería respuesta contundente contra la inseguridad en otros estados: Gabriel Elizondo 

El senador por Coahuila señaló que la coordinación, la voluntad política y la participación ciudadana han permitido fortalecer la seguridad en la entidad, lo que bien podría extenderse a otras latitudes de México para contrarrestar la ola de violencia

El senador de la República por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, consideró que el Modelo Coahuila en materia de seguridad podría ser una respuesta contundente y efectiva contra la inseguridad y ola de violencia que prevalece en otras entidades de México.

«Me lo han preguntado mucho, expuse el Modelo Coahuila en los primeros días que estuve por ahí en el Senado, lo expuse después en una iniciativa donde comentamos la importancia de que el Modelo Coahuila se pueda replicar en otras partes del país», señaló.

Elizondo Pérez atribuyó los positivos resultados en seguridad a la voluntad política y al liderazgo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, además de destacar la participación de la ciudadanía y la cercanía de las autoridades con la población. «Este Modelo Coahuila tiene mucha voluntad política, que tiene un gran líder que es el gobernador Manolo Jiménez y, sobre todo, la importancia de la ciudadanización de la seguridad y la política», expresó.

Reconoció también el trabajo de los elementos de la Policía Estatal y de sus mandos, al señalar que diariamente arriesgan su vida para proteger a la población. Consideró que, si entidades como Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas contaran con condiciones de seguridad similares a las de Coahuila, la entidad no tendría que reforzar constantemente la vigilancia en las brechas y zonas colindantes con otros estados.

«Si la seguridad de Nuevo León, de Zacatecas, de Tamaulipas fuera la que tienen en Coahuila, pues no se tendría que andar cuidando el estado por las brechas colindantes a otros estados», manifestó. (OMAR SOTO)