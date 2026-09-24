Coahuilenses le apuestan a los resultados, no a la grilla: Diego Rodríguez 

Ciudadanos respaldan la seguridad, desarrollo económico y calidad de vida para sus familias que prevalece en esta entidad, remarcó el subsecretario de Gobierno de Coahuila y titular de Comunicación Institucional

Luego de que el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio a conocer el cómputo definitivo de la elección del pasado 7 de junio para renovar el Congreso del Estado, el subsecretario de Gobierno de Coahuila y titular de Comunicación Institucional, Diego Rodríguez Canales, afirmó que los resultados reflejan el respaldo de los ciudadanos a la seguridad, el desarrollo económico y la calidad de vida que, señaló, prevalecen en la entidad.

En este orden, cabe mencionar el IEC reportó que, de un millón 208 mil 867 votos validados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo 648 mil 948 sufragios y se mantuvo como la fuerza política con mayor votación.

«Aquí en Coahuila tenemos al gobernador más votado en la historia con Manolo Jiménez, 765 mil votos. Si recordamos su elección a gobernador, podemos ver cómo él tuvo incluso una diferencia mayor a lo que tuvo Morena y PT juntos», manifestó.

Al referirse a la elección de diputaciones locales, Rodríguez Canales destacó la diferencia entre las fuerzas políticas que participaron en coalición y sostuvo que el mensaje de los electores fue claro.

«El mensaje que los coahuilenses han mandado aquí es muy claro, aquí se la han decidido jugar por la seguridad, jugar por el desarrollo económico, jugar por la calidad de vida, jugar en una palabra en apoyar el gobierno y el proyecto de Manolo Jiménez; en este país hay una raya, están de un lado quienes le apuestan a la seguridad, a la economía, a la calidad de vida y de otro lado quienes, a lo mejor, un poco más se juntan a la grilla, a la discusión, a los señalamientos, a las mentiras», subrayó.

El funcionario también cuestionó diversas condiciones que, afirmó, enfrenta México, entre ellas el incremento en el costo de la canasta básica y de los combustibles, así como las deficiencias que, dijo, persisten en materia de salud pública. «Basta con escuchar a la gente para ver la realidad que estamos viviendo en México», expresó. (OMAR SOTO)