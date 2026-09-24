Confirman subasta de AHMSA y MINOSA este viernes

La audiencia pública para recibir posturas por los bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) se mantiene programada para este viernes 25 de septiembre, a las 10:00 horas, en la Ciudad de México, informó la Sindicatura de ambas empresas.

La audiencia forma parte del procedimiento de venta de bienes dentro de sus concursos mercantiles. Se realizará en Avenida Revolución 1508, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón. La recepción de posturas no implica que la venta quede concluida ese mismo día.

En un comunicado fechado este 24 de septiembre en Monclova, la Sindicatura señaló que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó ampliar de dos a seis el número de acompañantes que podrán ingresar con los postores, acreedores y demás interesados. La decisión se tomó tras confirmar que el auditorio tiene capacidad para 98 personas y que el acuerdo contempla a 34 asistentes.

El juzgado también ordenó dar prioridad de acceso a la parte postora, al equipo de la Sindicatura, a los acreedores garantizados participantes y fiduciarios de los fideicomisos de garantía, así como a los acreedores de las comerciantes. La Sindicatura indicó que continuará informando sobre los avances del proceso. (El Heraldo de Saltillo)