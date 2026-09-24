Celebra TJAC noveno aniversario con diálogos sobre autonomía de los órganos constitucionales

En el marco de la celebración de su Noveno Aniversario, el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila (TJAC) llevó a cabo este jueves el diálogo “Retos Legislativos y Respeto a la Autonomía de los Órganos Constitucionalmente Autónomos”.

El objetivo de esta actividad fue el de ofrecer un espacio de reflexión y análisis sobre los desafíos que enfrentan las instituciones y la importancia de preservar la autonomía de estas últimas.

El evento fue encabezado por el magistrado presidente del TJAC, Jesús Gerardo Sotomayor Hernández y contó con la destacada participaron del senador coahuilense Gabriel Elizondo Pérez, así como de la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila y de Diego Rodríguez Canales, subsecretario de Gobierno y Comunicación Institucional del Estado de Coahuila.

En el evento, se abordaron los retos legislativos actuales y su relación con los órganos constitucionalmente autónomos, así como la relevancia del respeto a su autonomía y del diálogo entre las instituciones.

En ese sentido, el Magistrado Presidente destacó la importancia de generar espacios abiertos al diálogo y a la escucha de los distintos sectores políticos, al considerar que la participación de sus diversas voces contribuye a fortalecer el intercambio de ideas y refleja la pluralidad necesaria para establecer un marco constitucional en beneficio de la sociedad.

Al hacer uso de la palabra, Gabriel Elizondo recordó que a su llegada al Senado expuso que para Coahuila el contar con un gran líder como el gobernador Manolo Jiménez Salinas y mantener una coordinación total con todas las instituciones, ha sido fundamental para tener las condiciones de seguridad con que cuenta el estado.

Por su parte, Luz Elena Morales dijo que al interior del Congreso del Estado se ha hecho una gran defensa de las instituciones autónomas, dada la importancia de su función al atender temas de gran importancia para el país y destacó las graves consecuencias que ha traído consigo la desaparición de estos órganos en los últimos años.

Aseguró que desde el Poder Legislativo se ha trabajado en distintos proyectos de ley que regulen a los órganos internos de control en el estado y en establecer las bases para que estos últimos puedan rendir cuentas de forma efectiva y contribuyan al equilibrio del poder.

De igual manera, Diego Rodríguez Canales aseguró que el gobierno de Manolo Jiménez está a favor de la autonomía de los organismos y recordó que instituciones como el INEGI han realizado las mediciones que permiten a la fecha conocer los principales avances de Coahuila en seguridad y en muchos otros temas.

«La autonomía consiste en colaborar para que se puedan respetar los límites, pero también para coordinarnos y que se puedan lograr objetivos en común», puntualizó.

En este evento, se contó también con la presencia de las Magistradas Sandra Miranda Chuey, Sandra Rodríguez Wong y Yolanda Cortés Flores; así como el Magistrado Alfonso García Salinas. (ÁNGEL AGUILAR)