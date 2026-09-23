A PUNTO DEL MILLÓN

Saltillo, la ciudad gobernada por JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ, está a punto de alcanzar su primer millón de habitantes. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 publicada por el INEGI, la capital de Coahuila tiene 976 mil 477 habitantes, superando a otras capitales cómo Chihuahua, Hermosillo, Culiacán, Morelia, Toluca y San Luís Potosí que hasta hace unos pocos años presumían ser más grandes.

Saltillo ocupa el lugar número 17 entre las más pobladas del país, y su zona metropolitana, con 1 millón 158 mil habitantes, está entre las 15 más grandes de México, muy lejos por supuesto de los 21.7 millones que tiene la de la Ciudad de México, de los 5.8 millones que tiene la de Monterrey, o los 5.3 millones de la de Guadalajara.

LOS VAMOS A ALCANZAR

Pero municipio contra municipio, Monterrey no es mucho más grande que nuestra ciudad. El municipio gobernado por ADRIÁN DE LA GARZA tiene 1 millón 135 mil habitantes, pero ya no tiene para dónde crecer porque está rodeado por San Pedro, San Nicolás, Santa Catarina y Guadalupe. En cambio, a Saltillo le quedan muchas reservas territoriales en el sur para seguir creciendo, que ahora, con la ampliación de la carretera que a más tardar en noviembre estará entregando el gobernador MANOLO JIMÉNEZ, estará más cerca de convertirse en un nuevo polo poblacional. Ojo inversionistas y especuladores, para allá va el crecimiento.

Y UNA NUEVA AUTOPISTA

Pero mientras tanto, la que ya está licitada y adjudicada es la concesión para la ampliación de la autopista de cuota que comunica a las zonas metropolitanas de Monterrey y de Saltillo. El nuevo tramo irá desde el libramiento “Oscar Flores Tapia” hasta entroncar con el punto en dónde nace la actual autopista, de tal forma que, una vez que se concluya, será mucho más rápido el trayecto entre ambas metrópolis. Lo que sigue ahora es la liberación del derecho de vía por los predios que cruzará esta nueva carretera, alrededor de 15 kilómetros, y luego iniciar la construcción de la misma bajo el esquema de Asociación Pública Privada. Todo el proceso deberá llevar alredor de 3 años. Es decir, sí todo sale conforme a lo programado, le tocaría inaugurarla a Manolo Jiménez justo antes de concluir su sexenio.

LISTO PARA LA REELECCIÓN

Con el inicio del programa “Café con el rector”, OCTAVIO PIMENTEL MARTÍNEZ prácticamente arrancó ya su campaña rumbo a la reelección para un segundo periodo. El primer capítulo de esta actividad se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales, dónde el rector de la UAdeC, que ya trae la bendición para reelegirse, se reunió para dialogar con la comunidad docente y estudiantil. Octavio va en “caballo de hacienda”. En su camino no hay obstáculos a la vista y los pocos que había ya se han ido autodescartando. Además, con la reciente elección de TADEO VARGAS cómo coordinador de la Unidad Norte, su posición se consolidó aún más.

REFORMA A MODO

La Cámara de Diputados aprobó ya la reforma presidencial que impedirá que cualquier persona que tenga doble nacionalidad en México, pueda aspirar a ser presidente de la República, gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero cómo el año entrante se van a renovar 17 gubernaturas, y dentro de las filas de la 4t hay varios que pudieran caer en ese supuesto, nuestros flamantes diputados decidieron que la reforma propuesta por CLAUDIA SHEINBAUM aplicará hasta el 2028, para no afectar a sus camaradas. Falta todavía que se apruebe en el Senado, lo cual seguramente ocurrirá la próxima semana, en cuyo caso la que se vería afectada sería CECILIA GUADIANA, salvo que sus compañeros de bancada le corran la cortesía y decidan prolongar el plazo para la entrada en vigor hasta el 2030.

LOS MÁS ODIADOS

Una encuesta publicada por LaEncuesta.mx revela que, ante la pregunta de por cual persona nuca votaría para ser presidente de la República, el político más repudiado por los mexicanos es por mucho el petista GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, seguido por el priista ALEJANDRO MORENO, el emecista SAMUEL GARCÍA, y el morenista “ANDY” LÓPEZ BELTRÁN. Entre los cuatro, se llevan casi el 70% de las menciones. Por algo será.

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