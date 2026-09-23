Saltillo, Ramos y Arteaga suman ya 1 millón 158 mil habitantes

Tan sólo el municipio de Saltillo tiene ya 976 mil 477 habitantes, lo cual lo convierte en el 17 más poblado del país. Ramos Arizpe por su parte alcanza el lugar número 186, con 139 mil 714 habitantes

De acuerdo con información de la Encuesta Intercensal 2025 publicada este miércoles por el INEGI, el área metropolitana conformada por Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga cuenta con 1 millón 158 mil 457 habitantes, ubicándose entre las quince zonas metropolitanas más pobladas del país. El ranking lo encabeza la zona metropolitana de la Ciudad de México, con 21.73 millones de habitantes, seguida por la de Monterrey, con 5.81 millones, y Guadalajara con 5.29 millones. La Laguna, que incluye municipios de Coahuila y de Durango, cuenta con 1.49 millones de habitantes.

Por municipio, Saltillo es el más poblado de Coahuila y el número 17 del país, con 976 mil habitantes, muy cerca de llegar a su primer millón. Ese ranking lo encabeza el municipio de Tijuana, con 1.99 millones, seguido por Iztapalapa, con 1.877 millones; León, con 1.811 millones y Puebla, con 1.703 millones.

Saltillo superó a otras capitales que hace pocos años tenían más población, cómo Chihuahua, Hermosillo, Culiacán, Morelia, Toluca y San Luís Potosí. En cambio, la capital de Coahuila es superada por menos de 100 mil habitantes por Cancún, Aguascalientes y Mérida.

El municipio de Monterrey tiene 1.135 millones, es decir, 159 mil habitantes más que Saltillo, pero la diferencia es que Monterrey, al estar rodeado por otros municipios de la zona metropolitana que lleva su nombre, ya no puede crecer más; en cambio, Saltillo tiene posibilidades de seguir creciendo hacia el sur, por lo que eventualmente podría superar a su vecino en cantidad de pobladores.

En cuanto a los municipios más poblados de Coahuila, el segundo lugar lo ocupa Torreón, con 808 mil habitantes; seguido por Monclova que tiene 246 mil; Piedras Negras con 183.8 mil; Acuña con 176 mil; Ramos Arizpe con 139.7 mil; Matamoros con 119 mil y San Pedro de las Colonias con 101.9 mil habitantes. (El Heraldo de Saltillo)