Cristiano Ronaldo pidió pagar primero a jugadores del Al Nassr antes de cobrar su sueldo

Madrid, España.- Álvaro González contó que cuando Cristiano llegó al Al Nassr pidió que primero se pagara los adeudos a los jugadores antes de cobrar él.

El defensa ex del Espanyol y del Villarreal llegó al equipo de Arabia Saudita para la temporada 2022-2023, mientras que el portugués fichó procedente del Manchester United en enero de 2023.

El luso se enteró de la situación de que algunos futbolistas que por seis meses no habían cobrado y por ello hizo la exigencia.

“Yo estoy en Arabia Saudita sin cobrar durante seis meses. Los primeros de mi etapa en Arabia, en el mejor club del país junto con Al-Hilal. Podías meter 70 mil (aficionados) en un partido. Yo no estaba preocupado porque ya llevaba 14 años en el futbol y algo había ahorrado, pero había ido allí a ganar dinero”, contó González.

“Él se entera de la situación. A él le va a pagar el Gobierno y él dice que con el primer salario, que no era pequeño, lo primero que tenían que hacer era pagar a los jugadores. No nos habían pagado a algunas personas, no a todos, y dijo: ‘hasta que no cobre esta gente…’. No tenía por qué hacerlo, pero Cristiano lo hizo”.

En su primer contrato con el Al Nassr, Cristiano firmó por 2.5 temporadas por 75 millones de dólares anuales. En junio de 2025 firmó una extensión hasta 2027 con un salario de 244 millones de dólares.

González, de 36 años y que su último club fue el Tenerife antes de retirarse, estuvo sólo esa temporada con el Al Nassr, disputando un total de 25 partidos oficiales (22 en la Saudi Pro League y 3 en la Copa del Rey de Campeones), logrando anotar un gol. (AGENCIA REFORMA)