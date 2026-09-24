Accidentes cerebrovasculares aumenta entre jóvenes; casos casi se duplican desde 1993

Un estudio de la Universidad de Cincinnati en Neurology revela que los accidentes cerebrovasculares en adultos de 20 a 54 años casi se duplicaron de 1993 a 2020.

Ohio, Estados Unidos.- Los accidentes cerebrovasculares en adultos jóvenes están en aumento. Un trabajo del equipo de la Universidad de Cincinnati, en Estados Unidos, publicado en ‘Neurology’ la revista de la Academia Estadounidense de Neurología, encontró que la frecuencia de estos infartos cerebrales en personas de 20 a 54 años casi se duplicó entre 1993 y 2020, aunque la supervivencia en los primeros 30 días mejoró.

Para llegar a esa conclusión, los investigadores revisaron todos los eventos cerebrovasculares ocurridos en el área metropolitana de Cincinnati y el norte de Kentucky en ese periodo de 27 años, identificando 2 mil 76 casos de infartos cerebrales en ese grupo de edad.

“Aunque históricamente los accidentes cerebrovasculares se han visto como una patología de personas mayores, nuestros datos confirman que cada vez afecta más a la población joven”, explicó la Dra. Emily R. Fisher, autora principal.

El incremento es notable: de 33.9 casos por cada 100 mil habitantes en 1993-1994 se pasó a 62.2 por cada 100 mil en 2020, Con más pacientes sobreviven, advierte Fisher, habrá más adultos jóvenes viviendo con secuelas neurológicas a largo plazo.

El análisis muestra que el alza se debe principalmente a los accidentes cerebrovasculares isquémicos, es decir, por obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, que subió de 23.8 a 47.3 casos por cada 100 mil personas en el mismo intervalo. No se observó el mismo comportamiento en la hemorragia intracerebral ni en la hemorragia subaracnoidea.

Otro hallazgo relevante es el cambio en el perfil de riesgo de estos pacientes jóvenes: con el tiempo se hicieron más frecuentes la hipertensión arterial, la diabetes, la fibrilación auricular y el consumo de sustancias. Este último punto es llamativo: pasó de 4.6 por ciento en 1993-1994 a 40.2 por ciento en 2020, vinculado sobre todo al consumo de marihuana.

En cuanto al pronóstico, la mortalidad a 30 días, ajustada por edad, raza y sexo, descendió ligeramente del 11.4 por ciento al 9.4 por ciento, con las mejoras concentradas en las hemorragias cerebrales.

Los autores reconocen una limitación: al no contar con un grupo de comparación sin accidentes cerebrovasculares, no pueden asegurar que el aumento de los factores de riesgo explique por sí solo el crecimiento de los casos.

¿Qué pasa en México?

Este fenómeno global se refleja en una realidad nacional compleja. En México la llamado Enfermedad Vascular Cerebral (EVC), es una de las principales causas de muerte y discapacidad en adultos.

Cada año se registran alrededor de 170 mil casos en el país, según datos del INEGI y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Esto equivale a unos 118 casos por cada 100 mil habitantes.

La carga es alta: se estiman 38 mil fallecimientos anuales por esta causa y, de quienes sobreviven, 75 por ciento quedará con discapacidad total, grave o moderada y sólo 25 por ciento logrará una recuperación exitosa.

Al igual que en el estudio de Cincinnati, en México el incremento se asocia al envejecimiento poblacional, pero también al mal control de enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes, lo que empieza a impactar también en grupos de edad cada vez más jóvenes. (El Heraldo de Saltillo)

https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000218622

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2026/edr/edr2025_RR_en-jun.pdf