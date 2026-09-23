Es ya la IA aliada de la psicología: Karla Valdés

La psicóloga Karla Patricia Valdés García señaló que herramientas como ChatGPT y Gemini comienzan a utilizarse como recursos de orientación y apoyo en salud mental

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido ya en una aliada de la psicología y de la procuración de la salud mental, al ofrecer herramientas de orientación, apoyo y consejería que pueden estar disponibles de manera permanente, consideró la psicóloga Karla Patricia Valdés García.

Explicó que el desarrollo de esta tecnología ha alcanzado también al ámbito de la salud mental, con aplicaciones que pueden utilizarse desde un teléfono celular para obtener algún tipo de atención o acompañamiento, entre ellas herramientas de uso general como ChatGPT y Gemini.

«El tema de la Inteligencia Artificial está evolucionado en todas las áreas profesionales y en los temas de salud mental y psicología no se está quedando atrás; ya desde tiempo atrás se han empezado a desarrollar aplicaciones para usar en el celular, para recibir algún tipo de atención, de ayuda, de apoyo», señaló.

Orientación en la palma de la mano

Valdés García indicó que cada vez son más las personas que recurren a estas herramientas para buscar orientación ante determinadas situaciones, mientras que también se desarrollan Inteligencias Artificiales diseñadas y programadas con la participación de especialistas en salud mental.

«Muchas personas están empezando a utilizarlas como algún tipo de consejería, de apoyo, de ayuda, y también vemos cada vez más Inteligencias Artificiales que ya están siendo diseñadas y programadas por especialistas en salud mental, y esto está dando un mejor impacto en el apoyo que están brindando», apuntó.

La especialista destacó que una de las ventajas de estos sistemas es la capacidad que tienen para procesar grandes cantidades de información científica y académica relacionada con la psicología, aunque aclaró que todavía existe una diferencia importante respecto a la empatía humana.

«Respecto a lo que recaba de artículos científicos, de las publicaciones clínicas y académicas, la Inteligencia Artificial está tomando toda esta información y cada vez la está filtrando y haciendo llegar de la mejor manera, no está logrando tener una empatía real pero sí una empatía artificial en la que está aprendiendo a hablarte de cierta manera, contestarte de cierta forma», explicó.

Limitaciones y ventajas

Sin embargo, advirtió que la IA aún presenta limitaciones para realizar un análisis terapéutico integral, particularmente cuando se requiere confrontar al paciente, considerar perspectivas distintas o interpretar elementos sociales y culturales que forman parte de cada caso.

«Al momento, todavía le cuesta trabajo a la Inteligencia Artificial tener puntos de vista más objetivo, más confrontativos, poder considerar perspectivas diferentes a la que la persona está mostrando; aún no tiene este pensamiento crítico que pueda darte una indicación terapéutica que tome en cuenta el contexto, elementos sociales, culturales, más bien te está dando por tu lado pero también te está brindando orientación», señaló.

Otro de los aspectos que, de acuerdo con la psicóloga, convierten a estas herramientas en un recurso de apoyo es su disponibilidad permanente, pues pueden ser utilizadas en cualquier momento, incluso durante situaciones complejas.

«Está 24/7, cosa que los seres humanos no podemos y entonces resulta un apoyo para algunos terapeutas cuando tienen alguna persona que está en crisis o situación compleja, es más fácil recurrir a este tipo de recursos que son ilimitados, que son constantes y permanentes», sostuvo. (OMAR SOTO)