Invita Secretaría de Cultura a Encuentro de Orientación sobre las convocatorias del programa de fomento a las artes escénicas

Como parte del seguimiento al lanzamiento del Programa Estatal de Fomento a las Artes Escénicas 2026-2027, el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de la Secretaría de Cultura, realizará este sábado 26 de septiembre un Encuentro de Orientación, dirigido a creadoras, creadores, compañías y agrupaciones interesadas en participar en las cuatro convocatorias que actualmente se encuentran abiertas.

El encuentro se llevará a cabo de 12:00 a 13:00 horas, en el Teatro de Cámara Ozcar Castañeda de la Casa de la Cultura de Saltillo, y contará también con modalidad virtual vía Zoom. El objetivo es brindar información, asesoría y acompañamiento para facilitar la presentación de proyectos y resolver dudas relacionadas con las convocatorias. Para inscribirse y recibir la liga de zoom los interesados deberán enviar un correo a coahuila.artesescenicas@gmail.com.

Esta actividad forma parte de las políticas de la Secretaría de Cultura para ampliar el acceso de la comunidad artística a los programas institucionales y generar mecanismos de acompañamiento que permitan a las y los creadores presentar sus proyectos con mayor claridad y conocimiento de los procesos de participación.

Las cuatro convocatorias que integran este programa son Coproducciones Escénicas 2026-2027; Uso de la Sala Principal del Teatro de la Ciudad Fernando Soler; Temporadas en Teatro de Cámara y Sala Experimental del Teatro Fernando Soler; y Reconocimiento al Creador Emérito Escénico y Agrupaciones con Trayectoria.

La secretaria de Cultura, Leticia Rodarte Rangel, destacó que, además de abrir oportunidades para la comunidad artística, es importante acompañar a las y los creadores durante los procesos de participación.

“Queremos que las convocatorias sean realmente accesibles para nuestra comunidad artística. Por eso estamos generando estos espacios de orientación, para escuchar sus dudas, explicar los procesos y acompañarlos en la presentación de sus proyectos. Se trata de que las oportunidades lleguen a quienes están creando y haciendo cultura en Coahuila”, señaló.

Rodarte Rangel agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo que brinda a las políticas culturales del estado y por impulsar acciones que permitan generar mayores oportunidades para las y los artistas coahuilenses.

El Programa Estatal de Fomento a las Artes Escénicas 2026-2027, desarrollado en coordinación con el Patronato Arte y Cultura de Coahuila A.C. (PARTECO), contempla una inversión de 2.1 millones de pesos y busca impulsar la creación, producción, circulación y profesionalización de las artes escénicas en la entidad.

La Secretaría de Cultura invita especialmente a quienes tengan interés en participar en alguna de las convocatorias a aprovechar este Encuentro de Orientación, como un espacio para conocer a detalle las bases, plantear preguntas y recibir acompañamiento previo a la presentación de sus propuestas.

Las cuatro convocatorias, bases y requisitos pueden consultarse en www.coahuilacultura.gob.mx/convocatorias.

Con estas acciones, la Secretaría de Cultura refrenda su compromiso de acercar los programas y oportunidades a la comunidad artística, facilitar su participación y acompañar a las y los creadores en el desarrollo de sus proyectos. (El Heraldo de Saltillo)