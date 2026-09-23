Avanzan trabajos en Plaza Texcoco de Ramos; será entregada a las familias

Realiza Gobierno Municipal rehabilitación de este espacio para la convivencia, recreación y deporte

La Plaza Texcoco, ubicada sobre el circuito Texcoco en la colonia Analco, volverá a ser punto de encuentro de niñas, niños, jóvenes y familias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que se realizan últimos trabajos en este espacio, los cuales contemplan pintura y mantenimiento general de bancas y estructuras, atención a juegos infantiles y diferentes áreas de uso común. La plaza cuenta además con cancha deportiva, aparatos para ejercitarse, andadores, luminarias y áreas arboladas.

“Continuamos trabajando en esta plaza ya que son espacios para que los niños jueguen, los jóvenes hagan deporte y los vecinos vuelvan a encontrarse”, señaló Gutiérrez Merino.

El alcalde destacó que la recuperación de plazas en las colonias forma parte de una estrategia para contar con espacios públicos dignos, funcionales y cercanos a los hogares, donde las familias puedan convivir y apropiarse positivamente de su entorno. (ACONTECER)