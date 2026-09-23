Ramos Arizpe limpio es tarea de todos: llaman a no tirar basura

Municipio refuerza limpieza de canal en Parajes de los Pinos y pide a la población cuidar los espacios públicos

La limpieza de una ciudad es responsabilidad de todos, del Gobierno y de la población, de ahí que mantener Ramos Arizpe limpio, es una tarea de toda la comunidad, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe volvió a intervenir el canal de desagüe ubicado en la calle Pino Taeda, en Parajes de los Pinos, y reforzó el llamado a la ciudadanía para mantenerlo libre de residuos.

Durante esta primera etapa se realizó la limpieza interna y perimetral del canal, de donde fueron retirados cacharros, llantas, madera, bolsas, plásticos y diversos residuos que, además de afectar la imagen del sector, representan un riesgo de taponamiento ante posibles lluvias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el Municipio continuará realizando las labores necesarias para mantener estos espacios en condiciones adecuadas, pero subrayó que la participación de los vecinos es fundamental.

“Vamos a seguir limpiando y atendiendo nuestros espacios, pero necesitamos que entre todos los cuidemos. Este canal no es un basurero; mantenerlo limpio significa tener un entorno más ordenado y, sobre todo, más seguro para las familias”, expresó.

Por su parte, el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza, informó que en esta primera etapa participaron 16 trabajadores, con el apoyo de la Dirección de Parques y Jardines y dos unidades de 3.5 toneladas, concentrando los trabajos en los puntos más críticos.

“Lo que podría ser una limpieza cada tres o cuatro meses se ha convertido en una atención mucho más frecuente debido a la acumulación de basura”, señaló Tamez Garza.

Las labores continuarán la próxima semana hasta completar la limpieza del canal.

El Gobierno Municipal reiteró que mantener limpia la ciudad requiere un esfuerzo compartido: mientras las cuadrillas realizan labores permanentes de limpieza y mantenimiento, la colaboración ciudadana permite que sus resultados sean más duraderos y que los recursos puedan destinarse también a otras necesidades. (ACONTECER)