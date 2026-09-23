Identificar las señales de un infarto a tiempo salva vidas: el 70% de las mujeres frena su atención por síntomas atípicos

En el marco del Día Mundial del Corazón (29 de septiembre), especialistas alertan sobre la importancia de identificar manifestaciones poco comunes en mujeres.

Ciudad de México.- Las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte en México y el mundo, con cerca de 20 millones de defunciones al año a nivel global. Pero, a pesar de su alta incidencia, muchas personas desconocen las señales que permiten identificar oportunamente un infarto, así como las diferencias que existen en los síntomas entre hombres y mujeres.

El infarto agudo del miocardio representa cerca del 80% de todas las muertes atribuidas a enfermedades cardiovasculares en México, por ello, en el marco del Día Mundial de Corazón, que se conmemora el 29 de septiembre de cada año, el Dr. Andrei Rangel Calzada, médico especialista en cardiología del Centro Médico ABC, comparte las bases para detectarlo a tiempo.

Un infarto agudo del miocardio, conocido popularmente como ataque cardiaco, ocurre cuando se obstruye una arteria coronaria y posteriormente se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una región del corazón, si esta se prolonga provoca la muerte de las células del tejido cardiaco, “por ello en la cardiología existe la famosa frase ‘tiempo es corazón’, cada minuto sin atención aumenta el riesgo de tener un infarto más grande, arritmias, hospitalización prolongada, terapias más complejas y, a largo plazo, disminución de la función ventricular e insuficiencia cardiaca”, explica el especialista.

De acuerdo con el Dr. Rangel, también especialista en imagen cardiovascular, para identificar un posible infarto existen señales reconocibles en hombres y mujeres como opresión torácica, falta de aire, dolor torácico que se irradia hacia la mandíbula, el hombro y/o brazo izquierdo, sudoración fría e incluso necesidad de ir al baño.

Infarto femenino

Aunque el síntoma más frecuente del infarto, tanto en hombres como en mujeres, es el dolor en el pecho, las mujeres suelen presentar manifestaciones “atípicas” que, con frecuencia se confunden con otras condiciones, por ejemplo, malestar estomacal u otros síntomas gastrointestinales como dolor en la boca de estómago (epigastrio). De igual manera, tienen más probabilidad de presentar síntomas que no parezcan estar relacionados con un ataque cardíaco, como náuseas, desvanecimiento o mareos, dolor u opresión en el cuello, mandíbula o en la espalda.

El especialista destaca que las mujeres desarrollan enfermedad arterial coronaria principalmente después de los 45 años, debido a cambios hormonales asociados a la menopausia, por ejemplo, la disminución de estrógenos y progesterona, que ejercen un efecto protector sobre el sistema cardiovascular y su drástica reducción puede favorecer la aparición de hipertensión, ateroesclerosis coronaria, resistencia a la insulina, elevación del colesterol y aumento de peso.

De acuerdo con el Colegio Americano de Cardiología (ACC), arriba del 70% de las mujeres tardaron más de una hora en llegar al hospital ante los primeros síntomas de un infarto, en comparación con menos del 30% de los hombres esto se atribuye en gran parte por lo atípico de los síntomas en el sexo femenino e incluso por la automedicación, que puede enmascarar los síntomas y facilitar su confusión con otras enfermedades.

El mejor tratamiento es la prevención

Conocer el riesgo cardiovascular es la mejor herramienta para prevenir un infarto, es decir que “hombres después de los 40 años y mujeres después de los 45 años deben acudir con un especialista en cardiología para hacer una evaluación cardiovascular y medir sus niveles de lípidos, glucosa, función renal y realizar un score de calcio coronario”, asegura el Dr. Rangel.

Además de una evaluación clínica general en la que se determinan las comorbilidades, los niveles de glucosa en la sangre y el estado de la función renal, los principales estudios que deben realizarse para tener un panorama cardio metabólico completo y estratificar el riesgo cardiovascular son:

– Perfil de lípidos: análisis sanguíneo que permite conocer los niveles de colesterol LDL, la lipoproteína (a) y la Apolipoproteína B.

– Score de calcio coronario: se realiza mediante una tomografía sin contraste del tórax, permite demostrar si existen depósitos de calcio en las arterias coronarias y con ello diagnosticar ateroesclerosis, dependiendo el valor de calcio es posible conocer el riesgo de sufrir un infarto y sin son necesarios estudios adicionales para evaluar si existe limitación del flujo de sangre al corazón.

– Prueba de esfuerzo: es un trazo electrocardiográfico continuo mientras el paciente realiza una caminata en banda, permite evaluar la capacidad física, presión arterial, diagnosticar arritmias y alteraciones en el electrocardiograma que se asocian a disminución en el flujo de sangre hacia el corazón.

Una atención cardiovascular integral puede involucrar a especialistas en endocrinología para un seguimiento metabólico y en el caso de las mujeres que padecen síndrome climatérico realizar un seguimiento ginecológico para control hormonal. En el Centro Cardiovascular del Centro Médico ABC contamos con un equipo médico multidisciplinario que interviene en función de las necesidades de cada paciente, precisa el especialista.

Conocer las señales de un infarto es solo el primer paso, actuar de inmediato puede salvar vidas: “ante la presencia de opresión torácica, falta de aire, sudoración fría y dolor en la boca del estómago, la recomendación es clara: mantener la calma, no automedicarse y acudir de inmediato a un servicio de urgencias que cuente con cardiología y sala de hemodinamia, donde un cateterismo oportuno puede restaurar el flujo sanguíneo de la arteria coronaria y reducir al mínimo el daño al corazón”, concluye el especialista. (Centro Médico ABC)