Invita Escuela Superior de Música de la UA de C al programa del Tercer Festival de Piano “Gerardo González”

Luego de la convocatoria del Tercer Concurso de Piano para alumnos de la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, se llevará a cabo el Festival de Piano “Gerardo González” a partir del 28 de septiembre al 1 de octubre, como un espacio para reconocer el trabajo, la dedicación y talento de la comunidad estudiantil.

La inauguración será el 28 de septiembre a las 8:30 horas en el Auditorio del plantel en Ciudad Universitaria de Arteaga a las 9:00 horas; la clase magistral de piano por el maestro Aaron Abinadí Martínez Hernández a impartirse en el Salón de Coro; a las 13:00 horas el Recital de Piano por el maestro Martín Alcocer Hernández en el Auditorio ESMUAdeC.

El 29 de septiembre de 9:00 a 13:00 horas el tercer concurso interno de piano “Gerardo González” en el Auditorio del plantel; en el Centro Cultural Casa Purcell será la Ponencia-Recital a las 19:00 horas “Sonata y Música Mexicana” por los maestros de la Academia de Piano de la ESMUAdeC.

El 30 de octubre en el Salón de Coro de la Escuela será de 9:00 a 13:00 horas la clase magistral de piano con Martín Alcocer Hernández; Recital de Piano con el maestro Aaron Abinadí Martínez Hernández en el Auditorio, y a las 19:00 horas el Concierto de Ganadores del Tercer Concurso Interno de Piano “Gerardo González” en la Sala de Radio Concierto Carmen Aguirre de Fuentes en calle General Cepeda #443 Centro Histórico.

El 1 de octubre a las 12:00 horas será el Concierto de Ganadores del Concurso Interno de Piano 2026 de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, a las 13:00 horas la entrega de diplomas del curso de filosofía Suzuki, ceremonia de premiación y clausura ambos en el Auditorio de la Escuela. (El Heraldo de Saltillo)