Recibe Harvey Weinstein 15 años de prisión por abuso sexual

Ciudad de México.- Harvey Weinstein fue sentenciado este miércoles a 15 años de prisión en Nueva York por agredir sexualmente a Miriam Haley, ex asistente de producción, en 2006, una condena que marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que durante casi una década estuvo vinculado al surgimiento del movimiento global #MeToo.

La sentencia llega después de que la condena original de Weinstein fuera anulada y de que posteriormente enfrentara nuevos juicios, hasta que un jurado volvió a declararlo culpable por el caso de Haley. El productor de 74 años permanecerá bajo custodia en Nueva York mientras continúa el proceso relacionado con sus otras condenas.

Haley, quien ha testificado contra Weinstein en distintos procesos, ofreció una declaración de impacto ante el tribunal en la que habló sobre el desgaste que le ha representado volver a enfrentar el proceso judicial, desde los interrogatorios hasta el acoso recibido en internet.

La ex asistente de producción relató nuevamente que Weinstein la obligó a practicarle sexo oral en su departamento de SoHo, en Manhattan, el 10 de julio de 2006. Su testimonio contribuyó a que el jurado lo declarara culpable de un delito sexual de primer grado durante el nuevo juicio.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta Nicole Blumberg había solicitado una pena de 20 años de prisión, además de cinco años de libertad supervisada, al argumentar que Weinstein no había mostrado arrepentimiento y que continuaba responsabilizando públicamente a otras personas por su situación.

La defensa, por su parte, pidió una sentencia menor y señaló el estado de salud y la edad del productor, quien ha enfrentado diversos padecimientos durante los últimos años y ha permanecido bajo custodia desde su primera condena.

El caso de Haley no es el único proceso que mantiene a Weinstein tras las rejas. En California, el productor fue condenado por delitos sexuales relacionados con una agresión contra una modelo italiana en Los Ángeles en 2013 y recibió una sentencia de 16 años, aunque una corte de apelaciones confirmó su condena y ordenó que sea nuevamente sentenciado.

La situación legal de Weinstein también ha atravesado otros cambios recientes en Nueva York. En junio de 2026, los fiscales retiraron el cargo de violación relacionado con Jessica Mann después de que dos jurados no lograran alcanzar un veredicto, por lo que ya no enfrentará un cuarto juicio por esa acusación.

Con la nueva sentencia de 15 años por el caso de Miriam Haley, Weinstein continuará en prisión mientras sus abogados mantienen abierta la posibilidad de nuevas acciones legales, en una saga judicial que comenzó con las primeras acusaciones públicas en su contra y que contribuyó a desencadenar una conversación internacional sobre abuso sexual y abuso de poder en la industria del entretenimiento. (AGENCIA REFORMA)