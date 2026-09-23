La OCDE mejora previsión de crecimiento para México en 2026, pero advierte por inflación y T-MEC

La OCDE elevó de 0.8% a 1.5% su estimado de crecimiento del PIB de México para 2026, alineándose con Banxico y Hacienda y superando el 1.4% que proyecta el consenso privado de Citi.

París, Francia.- En su actualización de las Perspectivas Económicas Intermedias, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), revisó al alza su expectativa de crecimiento para México.

Para este 2026, el organismo ahora calcula una expansión de 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), casi el doble del 0.8 por ciento que había estimado en junio. El nuevo pronóstico supera al promedio de analistas privados consultados por Citi, de 1.4 por ciento, y coincide con el punto medio de los rangos previstos tanto por el Banco de México como por la Secretaría de Hacienda.

En contraste, para 2027 la OCDE dejó sin cambios su proyección en 1.8 por ciento. Esta cifra se ubica por debajo del 2 por ciento contemplado en los Criterios Generales de Política Económica y está en línea con lo que anticipa el mercado.

Según el reporte, el impulso para la economía mexicana vendría de dos frentes: una mayor producción de bienes tecnológicos y un entorno de política monetaria más flexible. De hecho, el organismo señaló que el mejor desempeño incorpora precisamente el impacto de tasas de interés más bajas.

Aun con esta mejora, México seguiría creciendo por debajo del promedio global. La OCDE estima que la economía mundial avanzará 2.9 por ciento en 2026 y 3 por ciento en 2027.

En materia de precios, ajustó ligeramente al alza su previsión de inflación para México a 4.1 por ciento anual para este año, desde el 4 por ciento previo. Para 2027, anticipa una moderación a 3.2 por ciento, acercándose a la meta puntual de 3 por ciento del Banco de México. De acuerdo con los economistas del organismo, la contención inflacionaria se explica, en parte, por los subsidios que el gobierno aplicó para amortiguar el alza de los energéticos, una estrategia que México compartió con otros 50 países, entre ellos Colombia, Perú, Estados Unidos, Japón, Hungría, Canadá, Polonia, España y Brasil.

El informe también lanza una alerta: la indefinición sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa un riesgo para el dinamismo comercial de la región. “La incertidumbre sobre el futuro del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá será un obstáculo para el crecimiento del comercio regional”, advirtió.

La OCDE subrayó que los cambios en la política comercial global siguen afectando la actividad económica y reconfigurando las cadenas de suministro.

Al respecto, el secretario general de la OCDE Mathias Cormann destacó que la economía mundial ha logrado absorber choques consecutivos, la pandemia, el repunte inflacionario y el alza de aranceles, aunque aún permanece vulnerable.

“La economía mundial se ajustó, pero sigue estando expuesta y las decisiones de política que adopten ahora los gobiernos determinarán qué tan bien podremos afrontar el próximo shock”, afirmó. Añadió que la resiliencia reciente se debe, en buena medida, al comportamiento de los mercados energéticos, donde los ajustes de oferta y demanda ayudaron a compensar las disrupciones en el suministro de petróleo. (El Heraldo de Saltillo)