Propone Edna Dávalos programas de atención integral a población canina sin dueño en zonas rurales

En sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, para solicitar a los 38 ayuntamientos, que a través de sus direcciones, coordinaciones o áreas encargadas del bienestar y protección animal, implementen y fortalezcan programas de atención y control de la población de perros sin dueño en las comunidades y zonas rurales.

“Durante mis recorridos en zonas rurales de mi distrito, he visto cómo las personas tienen que lidiar con la presencia y reproducción no controlada de perros sin dueño o en situación de abandono, misma que requiere ser atendida desde una perspectiva preventiva, territorial y humanitaria” explicó la diputada.

En ese contexto, la diputada mencionó que es indispensable que el acceso a servicios de esterilización, vacunación, atención preventiva y educación sobre cuidado responsable debe procurar llegar también a las comunidades, ejidos y localidades rurales, particularmente a aquellas que, por su ubicación geográfica, enfrentan mayores dificultades para acceder a estos servicios.

En estos casos, llevar los servicios directamente a las comunidades puede representar una alternativa mucho más accesible y eficiente, “La implementación de brigadas móviles o jornadas itinerantes de bienestar animal permitiría acercar servicios básicos a diferentes localidades de cada municipio, priorizando aquellas comunidades rurales que, por su ubicación o condiciones, presentan mayores dificultades para acceder a ellos”

Estas acciones podrían incluir, de acuerdo con las posibilidades y atribuciones de cada Ayuntamiento, servicios como la esterilización, vacunación, desparasitación, valoración veterinaria básica, identificación de animales y orientación a las familias sobre el cuidado responsable de los animales de compañía.

Además, las jornadas comunitarias pueden convertirse en espacios importantes para informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de evitar el abandono y promover prácticas responsables de cuidado animal. (El Heraldo de Saltillo)