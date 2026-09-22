Con reforma al Código Municipal, plantean adopción del SARE en todos los municipios de Coahuila

Se busca fortalecer el marco jurídico de los ayuntamientos para simplificar trámites y reducir plazos en el otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones municipales

Durante la sesión del Congreso de Coahuila que tuvo lugar este martes, se presentó una iniciativa con proyecto de decreto por parte de las diputadas y diputados de la Alianza Coahuila, por la que se adiciona el numeral 5 a la fracción VI del artículo 102 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Dicha iniciativa propone fortalecer y actualizar el marco jurídico municipal, en congruencia con el nuevo modelo nacional de simplificación administrativa y digitalización, para lo cual se plantea la adopción del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en todos los municipios de la entidad, así como también de otros procesos para la simplificación de trámites y reducción de plazos en lo que refiere al otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones del orden municipal.

En el documento, que fue presentado por el diputado Sergio Zenón Velázquez, se destaca que las micro, pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel fundamental en la economía nacional y local, no solo por los puestos de trabajo que sostienen, sino también porque representan una vía para que las personas puedan iniciar una actividad productiva y construir condiciones de autonomía y prosperidad familiar.

Sin embargo, menciona que iniciar y mantener formalmente un negocio continúa representando un reto, lo que ocasiona que más del 60 por ciento de los negocios del país operen en la informalidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en tanto que la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 2024 señala que el 33.7 por ciento de las empresas encuestadas consideró que los trámites burocráticos son un factor que afecta su crecimiento.

En ese sentido, la iniciativa resalta la necesidad de avanzar hacia una administración pública que ofrezca trámites claros, accesibles, transparentes, previsibles y, en lo posible, sencillos y ágiles.

Además, dicha iniciativa busca también incorporar dentro de estos procesos locales los procesos establecidos en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que tiene entre sus objetivos reducir trámites, requisitos, tiempos de resolución y costos burocráticos así como facilitar la digitalización y homologación de trámites y servicios en todo el país. (ÁNGEL AGUILAR)

EN EL DOCUMENTO, que fue presentado por el diputado Sergio Zenón Velázquez, se destaca que las micro, pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel fundamental en la economía nacional y local.