Va EMAS por monitoreo remoto de pozos en Ramos Arizpe ante fallas eléctricas

Ante los apagones intermitentes que continúan afectando la operación de pozos de agua, la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS) de Ramos Arizpe avanza en el análisis para implementar un sistema de telemetría que permita supervisar a distancia los equipos y reducir los tiempos de respuesta ante interrupciones eléctricas.

Nicanor Aguirre Flores, gerente general de EMAS, informó que actualmente dos empresas especializadas realizan recorridos y levantamientos en las instalaciones para determinar las necesidades técnicas del proyecto. Una vez concluido este diagnóstico, se presentarán las propuestas económicas para analizar la viabilidad de su implementación.

La telemetría permitiría medir, transmitir y supervisar de manera remota diversos parámetros relacionados con el funcionamiento de los pozos, entre ellos niveles de agua, presión, caudal, consumo eléctrico, estado de las bombas y horas de operación, además de generar información que facilite la detección oportuna de posibles fallas.

“Llega al pozo un supervisor, checa el amperaje y el voltaje antes de encender”, detalló. Este procedimiento cobra especial relevancia en instalaciones alejadas de la zona urbana, donde el traslado del personal incrementa el tiempo necesario para reactivar los equipos.

Asimismo, el gerente de EMAS indicó que los cortes eléctricos persisten y ejemplificó que recientemente se registraron cuatro apagones intermitentes, con una duración aproximada de dos a tres minutos cada uno. Sin embargo, explicó que una interrupción de pocos minutos puede provocar que el proceso para normalizar nuevamente la operación tarde entre 10 y 15 minutos, dependiendo del pozo y del horario.

“Una vez teniendo ya el proyecto con todos los datos duros, la estrategia se concentraría inicialmente en algunos de los principales sistemas de abastecimiento, entre ellos San José de los Nuncio, ubicado al oriente, desde donde se inyectan más de 100 litros por segundo a la red de distribución; así como Minerva y Cerro Colorado, localizados al poniente”, detalló. (EDUARDO SERNA)