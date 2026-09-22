Suman casi trescientos detenidos por ingesta de alcohol en la vía pública en Saltillo

Señala Comisaría que el operativo es permanente; la multa es de 4 mil 600 pesos

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que este fin de semana fueron detenidas 28 personas por consumir alcohol en la vía pública, con lo cual se llega a 297 detenciones desde que inició el operativo.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix dio a conocer que la instrucción del alcalde Javier Díaz González es generar espacios cada día más seguros para la población y que este operativo tiene precisamente ese objetivo, además de que ha sido una demanda constante de la ciudadanía.

“No es sólo la ingesta de alcohol, es todo lo que genera esa práctica alrededor: ambientes inseguros para niños, adolescentes y adultos, además de que en no pocas ocasiones tenían música hasta altas horas de la madrugada”, detalló.

La semana pasada, recordó, se tuvo una reunión con vecinas y vecinos del poniente de Saltillo, quienes solicitaron el operativo.

Garza Félix informó que el operativo se llevó a cabo esta semana en colonias como Evaristo Pérez Arriola, Valencia, Andalucía, Isabel Amalia, Guayulera, San Nicolás de los Berros y Bellavista.

Detalló que se trata de un operativo permanente que suma ya ocho fines de semana.

El despliegue se realiza los días viernes, sábado y domingo con la participación de elementos de la Policía Municipal Preventiva, del Grupo de Reacción Sureste y, en ocasiones, con el apoyo de otras corporaciones.

El comisionado recordó que la multa por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública es de 40 UMAs, equivalente a 4 mil 600 pesos, además del arresto administrativo correspondiente. (El Heraldo de Saltillo)