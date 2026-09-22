Realizarán en Saltillo taller gratuito de arte y bienestar para adultos mayores

A través de esta actividad a realizarse en la Facultad de Enfermería y Nutrición, se busca ofrecer espacios de esparcimiento y sana recreación para personas de la tercera edad

A partir del próximo 29 de septiembre de este 2026 en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) en Saltillo, desde las 4 de la tarde, se ofrecerá el taller gratuito «Enveje-siendo con arte», un espacio diseñado para fomentar la creatividad, el aprendizaje y el bienestar en las personas de la tercera edad.

El programa contempla actividades de arteterapia y ejercicios creativos, además de dinámicas para estimular la mente, herramientas para el autocuidado y hábitos encaminados a favorecer un envejecimiento saludable.

También se ofrecerán técnicas para afrontar el estrés y actividades orientadas a fortalecer las relaciones personales y las redes de apoyo, además de espacios para expresarse, compartir y disfrutar en compañía de otras personas.

De acuerdo con la convocatoria, el taller busca promover la idea de que envejecer también representa una oportunidad para continuar creando, aprendiendo y desarrollando nuevas habilidades, mediante actividades que contribuyan al bienestar integral de los participantes.

Las personas interesadas en obtener mayor información pueden comunicarse al teléfono 844 499 1479, o mediante el correo electrónico silvina.salazar@uadec.edu.mx.

«Es un taller dirigido a las personas adultas mayores, se trata de que tengan un espacio para seguir aprendiendo, para expresarse. El taller consta de 10 sesiones, empezamos el día 29 de septiembre, serían los martes y jueves de 4 a 5:30 de la tarde, terminamos el 29 de octubre y más adelante podríamos llevar a cabo el siguiente taller porque ha habido muy buena respuesta de las personas adultas mayores», dijo Silvina Salazar, impulsora del evento. (OMAR SOTO)