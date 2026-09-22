Invita Municipio a darles un hogar a los perritos; habrá Feria de Adopción

Se contará con servicios de esterilización, desparasitación y vacunación

En conmemoración del Día Mundial del Perro Adoptado, el Gobierno Municipal de Saltillo llevará a cabo una Feria de Adopción este miércoles 23 de septiembre.

A través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes, CEBISS, se invitó a las familias saltillenses a acudir para adoptar de manera responsable un perro y brindarle un hogar.

La Feria de Adopción será en las instalaciones del Parque Urdiñola, ubicado en la prolongación Urdiñola s/n, colonia Agua Azul, en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Se informó que para realizar la adopción es requisito presentar copias de una identificación oficial vigente y comprobante de domicilio, además de llenar un formulario.

Durante la Feria de Adopción se contará además con el servicio de esterilización, con una cuota de recuperación de 203 pesos. Es necesario agendar su espacio en el número 844-881-97-35.

Es importante asistir con ayuno obligatorio de 8 horas antes de la esterilización, sin agua ni alimentos, y no se incluyen los medicamentos posoperatorios.

Asimismo, se contará con los servicios de desparasitación y vacunación completamente gratuitos. (El Heraldo de Saltillo)