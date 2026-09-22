Incrementa Javier Díaz seguridad vial; delimita pasos peatonales en Victoria

Programa “Aquí Andamos” mejora la movilidad en el Centro Histórico de Saltillo

Para fortalecer la seguridad vial y brindar mayor protección a las familias y automovilistas, el Gobierno Municipal, a cargo de Javier Díaz González, mantiene sus acciones para mejorar las condiciones de movilidad en las vialidades de Saltillo.

Como parte de esta estrategia, personal de “Aquí Andamos” realiza trabajos de delimitación y renovación de los diferentes pasos peatonales ubicados sobre la calle Guadalupe Victoria, en el Centro Histórico.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ayuntamiento lleva a cabo estas labores en los cruces con las calles Morelos, Padre Flores, Mariano Jiménez, Manuel Acuña, Xicoténcatl, Álvaro Obregón y Guillermo Purcell.

El alcalde Javier Díaz señaló que estas acciones permiten hacer más seguros los cruces de peatones, sobre todo en este sector de gran afluencia en la capital de Coahuila.

“En esta administración buscamos consolidar una ciudad con mayor seguridad vial, movilidad ordenada y espacios públicos más funcionales para ciudadanos y visitantes”, expresó Díaz González.

El Gobierno de Saltillo lleva a cabo acciones similares al interior de barrios y colonias de la ciudad, así como en las áreas que rodean escuelas y centros educativos y otros puntos de convivencia entre peatones y automovilistas. (El Heraldo de Saltillo)